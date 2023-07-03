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رئيس أوكرانيا يطرد سفير دولة أوروبية من بلاده.. ماذا حدث؟
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رئيس أوكرانيا يطرد سفير دولة أوروبية من بلاده.. ماذا حدث؟

رئيس أوكرانيا يطرد سفير دولة أوروبية من بلاده.. ماذا حدث؟

رئيس أوكرانيا يطرد سفير دولة أوروبية من بلاده.. ماذا حدث؟
١٢:٥٣:٥٥ ص، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّه أمر بطرد سفير جورجيا في كييف احتجاجاً على تدهور صحّة الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي الذي يحمل الجنسية الأوكرانية أيضاً والذي ظهر في اليوم نفسه في تبيليسي هزيلاً للغاية.

زيلينسكي

وقال زيلينسكي في قناته على تطبيق تليغرام “لقد طلبت اليوم من وزارة الخارجية أن تستدعي السفير الجورجي وأن تبلغه احتجاجنا الشديد وأن تطلب منه مغادرة أوكرانيا في غضون 48 ساعة لإجراء محادثات مع عاصمته”، مجدّداً مطالبة تبيليسي بأن تسلّم” ساكاشفيلي إلى كييف و”إنقاذ هذا الرجل”.

الرئيس الجورجي الأسبق

وتزايدت المخاوف على صحّة الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي المسجون بعد ظهوره مؤخرا على شاشة التلفزيون، في مشاهد بدا فيها ضعيفا وهزيلا جدا.

وساكاشفيلي (55 عاما) الذي حكم جورجيا من 2004 ولغاية 2013 غادر إلى المنفى لمدة 8 سنوات ثم عاد في 2021 إلى بلده حيث أودع السجن.

ساكاشفيلي الذي يبلغ من العمر حاليا 55 عاما، محبوس حاليا في جورجيا، لكنه يحمل الجنسية الأوكرانية.

وسبق أن كتب الرئيس الأوكراني عبر تويتر: “ساكاشفيلي يُقتل ببطء”، داعيا إلى إطلاق سراحه.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا دولة أوروبية رئيس اوكرانيا طرد سفير جورجيا

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