رجل تنزلق قدمه ويسقط من مبنى شاهق الارتفاع (فيديو متداول)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ، وثق سقوط رجل من مبنى شاهق الارتفاع في إحدى الدول.

ووثق المقطع المتداول، انزلاق قدم الرحل عن طريق الخطأ وسقوطه من أعلى المبنى في مشهد مروع.

بينما لم يتمكن من حوله من تقديم المساعدة بسبب صعوبة الموقف والارتفاع الشاهق للمبنى.

وقبل أسابيع، أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط متسابق في سباق للفروسية على الأرض.

سقوط متسابق من فوق حصانه:

وبحسب الفيديو المتداول كان المتسابق يمتطي فرسه إلا أنه تعثر أثناء القفز وارتطم بالأرض، ما تسبب في وقوع المتسابق على رأسه بشكل مروع.

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وعقب سقوط الفارس، وقع الحصان بالقرب منه وكاد يتسبب في إنهاء حياته، لكنه كان يرتدي خوذة أنقذت حياته من نهاية مروعة.

حصان ينقذ عائلة:

وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أحد الخيول، والذي جسّد عملا بطوليا نادرا، استطاع أن يخترق النيران، مغامرا بنفسه، وذلك من أجل الوصول إلى عائلته لإنقاذها من النيران التي شبت من حولها من كل جانب.

وفي الفيديو المتداول ، يظهر الحصان الأصيل وقد اخترق النيران التي أحاطت المكان من كل جانب.

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