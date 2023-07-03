الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
نزوح نحو 5 آلاف فلسطيني من جنين إلى بلدان مجاورة
الحرائق في فرنسا خرجت عن السيطرة.. عشرات السيارات تتحول لكتل من اللهب (فيديو)
بحث جديد: 70% من الأمراض المعدية للإنسان مصدرها الحيوان
بعد اختطاف دام 13 عامًا من قبل الحوثيين.. العثور على بقايا جثامين 16 مدنيا بمحافظة يمنية
“ومن يهن الله فما له من مكرم”.. الفضائح تلاحق المتحولين جنسيا
خادم الحرمين حقق أمنيته.. حاج فلسطيني فقد زوجته و4 من أبنائه

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

الحرائق في فرنسا خرجت عن السيطرة.. عشرات السيارات تتحول لكتل من اللهب (فيديو)

الحرائق في فرنسا خرجت عن السيطرة.. عشرات السيارات تتحول لكتل من اللهب (فيديو)

الحرائق في فرنسا خرجت عن السيطرة.. عشرات السيارات تتحول لكتل من اللهب (فيديو)
١٢:٢١:٥٤ ص، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو لحظة اشتعال النار في عشرات السيارات  المتوقفة في ساحة بمدينة مارسيليا الفرنسية على خلفية الاضطرابات المستمرة.

إضرام النار في عشرات السيارات بفرنسا:

ويبدو أن المتظاهرين هم من أضرم النيران في تلك السيارات تعبيرا عن غضبهم وتجاهل مطالبهم.

وتصاعدت الأدخنة والنيران من السيارات المشتعلة التي تحولت إلى كتل من اللهب.

وتشهد فرنسا تظاهرات عنيفة على مدار أيام بعد مقتل شاب على يد قوات الأمن.

أنصار اليمين المتطرف

في وقت سابق، أظهرت فيديوهات لحظة خروج عشرات من أنصار اليمين المتطرف في مدينة “ليون” الفرنسية.

وهتف المتظاهرون بصوت واحد: “أزرق، أبيض، أحمر.. فرنسا للفرنسيين”.

يأتي ذلك في الوقت الذي استعملت فيه الشرطة الغاز المسيل لتفريق المتظاهرين.

حصيلة أعمال الشغب

وخلال اليوم الخامس للاحتجاجات الداخلية الفرنسية، كشفت حصيلة أعمال الشغب عما يلي:

1- المتظاهرون أضرموا النيران في 871 موقعاً عاماً و577 سيارة، وألحقوا الضرر بـ74 أخرى.

2- المستشار الألماني حذر من تفجر الأوضاع في دول أوروبية أخرى.

كما تداول فيه نشطاء نظاهرات في دول أوروبية أخرى وهي “سويسرا وبلجيكا”.

وأظهرت فيديوهات عمليات كر وفر في تلك الدول بين الشرطة المحلية ومتظاهرين.

وجاءت تلك التظاهرات على خلفية التظاهرات التي تعيشها فرنسا حاليا.

اقرأ أيضًا:

القارة العجوز تحترق.. أوروبا تتحول لساحة حرب والتظاهرات تنتقل من فرنسا لبلجيكا وسويسرا

 

الكلمات الدلالية:
احتجاجات احتجاجات فرنسا النيران اليمين المتطرف تظاهرات فرنسا فرنسا

مواد ذات صلة

المزيد
“تواصل”.. ضمن أكثر 10 حسابات تأثيراً على “تويتر”

“تواصل”.. ضمن أكثر 10 حسابات تأثيراً على “تويتر”

١٠:٥٢ م، الأحد، ١٤ سبتمبر ٢٠١٤
استشهاد رجل الأمن «عبدالله التركي» في هجوم إرهابي على دورية بحي المسورة بالقطيف

استشهاد رجل الأمن «عبدالله التركي» في هجوم إرهابي على دورية بحي المسورة بالقطيف

٠١:٣٢ م، الخميس، ٠٦ يوليو ٢٠١٧
«التجارة» توقع عقوبات على «بنده» بعد ضبط عروض وهمية ومنتجات منتهية الصلاحية

«التجارة» توقع عقوبات على «بنده» بعد ضبط عروض وهمية ومنتجات منتهية الصلاحية

٠٣:٤٤ م، الأربعاء، ٣٠ نوفمبر ٢٠١٦
بعد ترميمه.. مسجد الغمامة ماذا تعرف عنه؟ وما سر تسميته؟

بعد ترميمه.. مسجد الغمامة ماذا تعرف عنه؟ وما سر تسميته؟

٠٦:١٤ م، الجمعة، ١٠ فبراير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *