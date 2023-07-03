الحرائق في فرنسا خرجت عن السيطرة.. عشرات السيارات تتحول لكتل من اللهب (فيديو)

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أظهر مقطع فيديو لحظة اشتعال النار في عشرات السيارات المتوقفة في ساحة بمدينة مارسيليا الفرنسية على خلفية الاضطرابات المستمرة.

إضرام النار في عشرات السيارات بفرنسا:

ويبدو أن المتظاهرين هم من أضرم النيران في تلك السيارات تعبيرا عن غضبهم وتجاهل مطالبهم.

وتصاعدت الأدخنة والنيران من السيارات المشتعلة التي تحولت إلى كتل من اللهب.

وتشهد فرنسا تظاهرات عنيفة على مدار أيام بعد مقتل شاب على يد قوات الأمن.

أنصار اليمين المتطرف

في وقت سابق، أظهرت فيديوهات لحظة خروج عشرات من أنصار اليمين المتطرف في مدينة “ليون” الفرنسية.

وهتف المتظاهرون بصوت واحد: “أزرق، أبيض، أحمر.. فرنسا للفرنسيين”. يأتي ذلك في الوقت الذي استعملت فيه الشرطة الغاز المسيل لتفريق المتظاهرين. حصيلة أعمال الشغب وخلال اليوم الخامس للاحتجاجات الداخلية الفرنسية، كشفت حصيلة أعمال الشغب عما يلي: 1- المتظاهرون أضرموا النيران في 871 موقعاً عاماً و577 سيارة، وألحقوا الضرر بـ74 أخرى. 2- المستشار الألماني حذر من تفجر الأوضاع في دول أوروبية أخرى. كما تداول فيه نشطاء نظاهرات في دول أوروبية أخرى وهي “سويسرا وبلجيكا”. وأظهرت فيديوهات عمليات كر وفر في تلك الدول بين الشرطة المحلية ومتظاهرين. وجاءت تلك التظاهرات على خلفية التظاهرات التي تعيشها فرنسا حاليا. اقرأ أيضًا:

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