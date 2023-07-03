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بحث جديد: 70% من الأمراض المعدية للإنسان مصدرها الحيوان
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بحث جديد: 70% من الأمراض المعدية للإنسان مصدرها الحيوان

بحث جديد: 70% من الأمراض المعدية للإنسان مصدرها الحيوان

بحث جديد: 70% من الأمراض المعدية للإنسان مصدرها الحيوان
١٢:١٨:٥٩ ص، الثلاثاء، ١٦ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

توصلت نتائج أحد الأبحاث الجديدة، أن أكثر من  70 %من الأمراض المعدية المستجدة التي تصيب الإنسان يكون مصدرها الحيوانات.

بنية تحتية علمية وعملية

من جانبه قال ضابط الاتصال الوطني للوكالة الدولية للطاقة الذرية د. نادر العوضي، أن دول مجلس التعاون بحاجة إلى تهيئة بنية تحتية علمية وعملية للتعاون لمواجهة تحديات الأمراض الحيوانية المنشأ بالمنطقة، المتوطّنة كالحمى المالطية، أو الأمراض المستجدة كالسارس وكورونا، أو العائدة إلى الظهور مجدداً، مثل السل وداء الكلب.

وأضاف خلال مشاركته في الاجتماع شبه الإقليمي حول استعداد وقدرات الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على الاستجابة لتهديدات الأمراض الحيوانية المشتركة بين الإنسان والحيوان، أن المرحلة المقبلة ستشهد تعمقاً في تفاصيل مبادرة العمل المتكامل للأمراض الحيوانية المشتركة ZODIAC التابعة للوكالة الذرية.

استراتيجية شاملة

وبيّن أنها ركائزها تشمل استراتيجية شاملة، تتمثل في تعزيز قدرات الكشف والتشخيص والمراقبة، وتطوير تقنيات جديدة لاكتشاف الأمراض ومراقبتها، وإنشاء أدوات دعم اتخاذ القرار في الوقت الفعلي، وفهم تأثير الأمراض الحيوانية المنشأ على صحة الإنسان، وتسهيل الوصول إلى الموارد، إضافة إلى بناء آليات ونظم الاستجابة المنسقة.

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الأمراض المعدية الحيوانات الكويت بحث جديد

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