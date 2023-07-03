بعد اختطاف دام 13 عامًا من قبل الحوثيين.. العثور على بقايا جثامين 16 مدنيا بمحافظة يمنية

تواصل- فريق التحرير:

عثر مواطنون في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران باليمن، على هياكل عظمية لـ16 شخصاً من أبناء المديرية اختطفتهم مليشيات الحوثي، في عام 2010 وأخفتهم عن أسرهم.

الشبكة اليمنية للحقوق والحريات

وحسب إعلام محلي، أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أنه تم العثور على هياكل عظمية لجثث مختطفين من قبل الحوثيين، في أحد الكهوف بمحافظة عمران، بعد 13 عاماً من اختطافهم.

وقالت في تغريدات على حسابها في “تويتر” إن الأهالي عثروا على هياكل عظمية مربوطة اليدين تعود للمختطفين في أحد الكهوف بالمديرية الذي سدت بوابته بالحجارة والطين.

أسماء المختطفين

وأوردت الشبكة أسماء المختطفين الـ16 الذين تم العثور على ما تبقى منهم، وهم: “الشيخ صالح بن ناصر خموسي، صالح محسن صالح جميلة، هادي صالح جميلة، حميد علي دجران، أمين صالح غائب دجران، قايد صالح دجران، بكيل هادي علي لكي، هادي أحمد حمود الموج، ‏حميد هادي شيبان، عبدالله هادي شيبان، صالح عبدالله شيبان، محمد هادي شيبان، باقي بن باقي ضاوي، قايد قادر علي منجد، يحيى هادي مهفل، غيلان صالح غيلان”.

مكبلين

وبحسب مصادر محلية، فإن الهياكل العظمية كانت مربوطة اليدين، ما يدل على أن المختطفين تعرضوا للتعذيب والقتل بدم بارد.

وطالب أهالي الضحايا بفتح تحقيق دولي في هذه المذبحة الإنسانية التي تضاف إلى سلسلة جرائم مليشيات الحوثي بحق المدنيين، ومحاسبة مرتكبيها.

اقرأ أيضا

بينهم مُسن وطفل.. مليشيا الحوثي تختطف 4 مدنيين في “إب”