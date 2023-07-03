“ومن يهن الله فما له من مكرم”.. الفضائح تلاحق المتحولين جنسيا

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صدق الله تعالى حين قال في كتابه “وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ”وهذا ينطبق على الذين خالفوا فطرة الله وقاموا بإجراء عمليات للتحويل جنسيا.

وعادة ترتبط القضايا الغريبة بهؤلاء المتحولين جنسيا والذين بدلوا خلق الله، فمن الطبيعي أن تكون عقوبتهم في الدنيا قبل الآخرة.

واقعة غريبة عن متحولة جنسيا

ومن أبرز تلك الوقائع المرتبطة بالمتحولين جنسيا هي واقعة تشيلسي مانينغ” وهي الجندية الأمريكية المتحولة جنسيا التي سجنت لاتهامها بالضلوع في إحدى أكبر التسريبات لوثائق سرية في تاريخ الولايات المتحدة.

في يوليو 2010 اعتقلت مانينغ بينما كانت لا تزال رجلا يعرف باسم برادلي، بسبب تسريبها ما يزيد عن 700 ألف وثيقة عسكرية ودبلوماسية سرية عبر موقع “ويكيليكس”.

معلومات صادمة عن المتحولين

وأيضًا أول متحول تم انتخابه كمسؤول حكومي، قُبض عليه بتهمة جنسية متعلقة بالأطفال، وأول ضابط متحول في القوات المسلحة قُبض عليه لبيعه أسرار عسكرية لدول معادية.

كما أن أول مسؤول نووي حكومي شاذ قُبض عليه لأنه يسرق أمتعة النساء في المطارات.

ويلاحظ أن المتحولين جنسيا هم وبال لمجتمعاتهم ووصمة عار لها، فدائما أسمائهم مرتبطة بوقائع خسيسة بعيدة عن الشرف، لذا فإن قول الله سبحانه تعالى ينطبق عليهم كما وكيفا فالجزاء من جنس العمل.

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