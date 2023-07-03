خادم الحرمين حقق أمنيته.. حاج فلسطيني فقد زوجته و4 من أبنائه

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روى فلسطيني يدعى محمد الحديدي تفاصيل صعبة عاشها حين فقد في حرب 2021 زوجته و4 من أطفاله.

وأضاف في مقطع فيديو: “أنقذوا لي طفلي الوحيد عمر وكان عمره 6 شهور، وتم قصف البيت من دون أي إنذار”.

لحظة تلقيه الخبر

وواصل: “عندما تلقيت الخبر ذهبت فوجدت أبنائي مجرد أشلاء مقطعة، وأخبروني أن هناك طفل على قيد الحياة، فسجدت شكرا لله أن ترك لي أحد أطفالي”.

واستكمل: “جئت للمملكة لأداء فريضة الحج، ووجدت كل احترام وتقدير من جميع هيئات المجتمع السعودي، سواء إدارة الفندق أو الحملة أو الأمن”.

ووجه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عيد العزيز على الاستضافة وتحقيق أمنيته في الحج هذا العام.

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«فهد الأسمري» أحد أبطال الحد الجنوبي: استضافة الملك سلمان لنا لأداء الحج جاءت بلسمًا للجراح

ضيوف خادم الحرمين

في سياق آخر، أكد فهد الأسمري أحد أبطال الحد الجنوبي أن استضافته وأسرته ضمن برنامج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة. الذي تشرف على تنفيذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع قيادة القوات المشتركة. أنها جاءت بلسماً للجراح والإصابات التي لا يراها إلا أنها وسام شرف وعزة على سواعد الأبطال ومصدراً للفخر له ولأبنائه وأقاربه.

وقال البطل الأسمري “أصبتُ في ظهران الجنوب وأنا أدافع عن حياض أغلى وطن وأطهر مكان وذوداً عن حدود بلاد الحرمين الشريفين. أعزها الله قيادة وشعباً”، مقدماً شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –يحفظهما الله- الذين لا يألون جهداً في تقديم أي شيء يضمن راحة حجاج بيت الله الحرام، ومشيداً بالخدمات التي يلقاها حجاج بيت الله الحرام المستضافين ضمن البرنامج الذي وفر أعلى الخدمات بأفضل المعايير.