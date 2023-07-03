الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
“ارحموا من في الأرض”.. فيديو لامرأة تسقي كلبًا يلهث من شدة الحر
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“ارحموا من في الأرض”.. فيديو لامرأة تسقي كلبًا يلهث من شدة الحر

“ارحموا من في الأرض”.. فيديو لامرأة تسقي كلبًا يلهث من شدة الحر

“ارحموا من في الأرض”.. فيديو لامرأة تسقي كلبًا يلهث من شدة الحر
١٠:٥٥:٠٠ م، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تطبيقًا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم (ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء)، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة قيام امراة بسقي كلب يلهث من شدة الحر.

كلب يلهث

وأظهر الفيديو الذي تم توثيقه من إحدى مناطق المملكة، امرأة تقوم بسقي كلب وقت الظهيرة وارتفاع درجة الحرارة، حيث كان يلهث من شدة الحر فسقته من زجاجة ماء، بينما وثق المشهد أحد الأشخاص كان يقف بعيدًا.

وحاز الفيديو على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بفعل المرأة وداعين لها بالثواب والأجر.

ومؤخرًا، وثق مقطع فيديو نهاية مؤثرة لكلب طبق نموذجا حيا في الوفاء، وما جُبلت عليه الفطرة في هذه القيمة، حتى في عالم الحيوانات.

كلب ينقذ آخر:

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله تعرض أحد الكلاب لصعق كهربائي بسبب هطول الأمطار وتماس التيار مع الأرض.

وعندما ضرب التيار الكهربائي الكلب، وقف رفيق له بجواره دون أن يفعل شيئا، والكلب يصارع الموت.

وبحسب الفيديو وفي اللحظة الأخيرة، ظهر كلب ثالث ينطلق مسرعا ليدفع بالكلب المصاب من المساحة التي يتواجد بها التيار الكهربائي، لينجح في إنقاذه ولكن دفع حياته لأجل إنقاذ رفيقه.

تحرير كلب من طوق حديدي:

فيما وثق أيضا مقطع فيديو لحظات مؤثرة كشفت عن ردة فعل غير متوقعة من كلب بعد تحريره من طوق حديدي كان ملتفا حول رقبته.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مظهرا مؤثرا حيث قام الكلب عقب تحريره من المشي وهز ذيله في محاولة لشكر من قام بتحريره من الطوق.

وظهر في الفيديو أحد الأشخاص وهو يقوم بفك سلك حديد من حول رقبة الكلب، والذي كاد أن يخنقه وهو منفرد في أحد الأماكن البرية البعيدة.

وعلق أحد رواد تويتر على مقطع الفيديو بالقول :” الرَّاحمون يرحَمُهمُ الرحمن : شخص يحرر كلب مربوط بسلك حديد في إحدى الأماكن البرية البعيدة عن الناس”.

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السعودية درجات الحرارة سقي كلب كلب يلهث

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