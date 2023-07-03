عناصر غذائية مهمة لعلاج مشكلة ضعف الأظافر

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يوضح الأطباء أن صحة الأظافر تعكس صحة الجسم بصفة عامة، بينما ضعف وتقصف أو تشقق الأظافر فيدل على الأنيميا وضعف الفيتامينات والمعادن في جسم الإنسان.

ويؤكد الأطباء أن نقص بعض العناصر الغذائية قد يؤدي إلى ضعف الأظافر، وفقا لما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

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أطعمة تعزز صحة الأظافر

1-‏ البروتينات

يعد البروتين ضرورياً لتكوين الأظافر القوية ‏الصحية‎ ‎لأن الأظافر تتكون من بروتين يسمى ‏الكيراتين، لذا فإن البروتين غير الكافي يمكن أن يؤدي ‏إلى أظافر ضعيفة وهشة.

لذا من الضروري اعتماد ‏مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدواجن ‏والأسماك والبيض والبقوليات كما يقول خبير التغذية الدكتور ‏روهيني باتيل.

2- فيتامين ب ‏‎7 أو البيوتين

يعتبر البيوتين من العناصر الغذائية الأساسية للحفاظ ‏على قوة وسلامة الأظافر،‎ ‎ويمكن أن يؤدي نقص ‏البيوتين إلى هشاشة الأظافر التي تتشقق أو تنكسر ‏بسهولة، ويتوفر البيوتين في البيض واللوز والجوز والسلمون والأفوكادو والبطاطا ‏الحلوة والقرنبيط.‏

3-‏ الحديد‎ والزنك

يمكن أن يساهم نقص الحديد في تقصف الأظافر ‏وظهور حواف عمودية على سطح الظفر .‏‎

‎ويقوم ‏الحديد بدور حيوي في توصيل الأكسجين للأظافر، ‏وتعزيز صحتها العامة، ومن الأطعمة الغنية بالحديد ‏اللحوم الخالية من الدهون، والمأكولات البحرية ‏والسبانخ والعدس وبذور اليقطين والحبوب المدعمة.

الزنك أيضا، معدن يؤدي دوراً مهماً في نمو الأظافر ‏وإصلاحها، ويمكن أن يؤدي نقص الزنك إلى بطء نمو ‏الأظافر وتعرضها للكسر، لذلك يجب تناول الأطعمة ‏الغنية بالزنك مثل اللحوم الخالية من الدهون والبقوليات ‏والمكسرات والبذور لدعم نمو الأظافر الصحي.

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‏ 4- أوميغا 3 الدهنية‎

أحماض أوميغا ‏‎3‎‏ الدهنية تقدم ‏العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تعزيز صحة ‏الأظافر‎ ‎وتساعد على منع جفاف الأظافر، وزيادة قوتها ‏ومرونتها.

وتوجد هذه الأحماض في الأسماك الدهنية ‏مثل السلمون والماكريل والسردين، وبذور الكتان ‏وبذور الشيا والجوز.‏

5- فيتامينات “أ” و“سي”

تعتبر الفيتامينات‎” ‎أ‎ “‎و“‎سي” ‎من مضادات الأكسدة القوية ‏التي تحمي الأظافر من الأكسدة، وتعزز صحتها بشكل ‏عام، وتتوفر في الجزر ‏والبطاطا الحلوة والحمضيات والفلفل والتوت والمكسرات ‏والبذور‎.

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