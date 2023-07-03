أسباب اختلاط الزيت بالماء داخل محرك السيارة ومدى خطورته

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يحذر خبراء السيارات، من خطورة اختلاط الماء أو سائل التبريد بزيت المحرك، مما يتسبب في تلف المحرك وتعطل المركبة تماما عن العمل.

ويوضح الخبراء، أن الزيت يسير داخل المحرك في مسارات محددة للغاية وكذلك سائل التبريد، وعند اختلاط هذه السوائل معاً يعد هذا مؤشر واضح لوجود تسريب خطير بداخل محرك السيارة.

وتتمثل خطورة ذلك في فقدان الزيت لأهم خواصه وهي اللزوجة مما قد يتسبب في فقدان محرك السيارة واستبداله بمحرك جديد.

مؤشرات اختلاط الزيت بالماء

ةينتج عن اختلاط الزيت بالماء في محرك السيارة سائل لزج باللون البني الفاتح، والذي قد يظهر في رديتر السيارة أو، في علبة سائل التبريد، أو على مؤشر قياس مستوى الزيت، أو على غطاء زيت المحرك.

ويتسبب هذا السائل اللزج في تعطل محرك السيارة حيث لا يعمل بالشكل الصحيح على تشحيم القطع الداخلية للمحرك مما يتسبب في العديد من الأضرار الكبيرة بداخل المحرك.

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بالإضافة إلى الأضرار الداخلية للمحرك سوف تبدأ بملاحظة زيادة درجة حرارة محرك السيارة عن المستويات الطبيعية للمحرك، حيث لا يساعد هذا الخليط الجديد على تبريد محرك السيارة مما يتسبب في زيادة حرارة المحرك وزيادة الأضرار الداخلية بمحرك السيارة.

أسباب خلط الزيت والماء

– تلف جوان المحرك

يعتمد المحرك على فاصل معدني “جوان” يعمل على منع تسرب الماء أو الزيت من المحرك إلى الخارج، والذي يقع بين رأس الأسطوانات وكتلة المحرك الأساسية.

وقد يتلف هذا الفاصل المعدني بسبب زيادة درجة حرارة المحرك أو التهالك من كثرة استخدام السيارة مما يتسبب في تسرب زيت المحرك إلى مسارات الماء بداخل المحرك.

– تصدع رأس الأسطوانات

ومن أسباب تصدع رأس الأسطوانات هو ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة أو نتيجة لحواد السير الشديدة بمقدمة السيارة، ويتسبب هذا التصدع في تداخل ماء التبريد إلى مسارات زيت المحرك.

– تشقق كتلة المحرك

تتشابه هذه الحالة كثيراً مع تصدع رأس الأسطوانات حيث تعد الحرارة من أهم الأسباب لهذا العطل والذي يتسبب في خلط الزيت والماء معاً بداخل محرك السيارة.

– تلف مبرد الزيت

تعتمد بعض السيارات على نظام لتبريد الزيت، والذي يعتمد على مسارات تسمح لتدفق الزيت والماء عبر هذا المبرد.

وعند تلف هذا المبرد قد تبدأ السوائل بالتداخل معاً بداخل محرك السيارة متسببة في زيادة درجة حرارة المحرك مما يؤدي إلى تصدع كتلة المحرك أو رأس الأسطوانات أو تلف الفواصل المعدنية للمحرك.

إجراء مهم فوراً

وعند ظهور اللون البني للسائل اللزج داخل حجرة المحرك من غطاء الزيت، أو في علبة سائل التبريد، أو على طرف مؤشر قياس الزيت يجب عدم تشغيل محرك السيارة للحفاظ على محرك السيارة.

وفي هذه الحالة، يجب المسارعة لنقل السيارة إلى إحدى المراكز المتخصصة في صيانة السيارة لمعالجة المشكلة المتسببة في خلط الماء والزيت معاً.

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