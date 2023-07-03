هل العمرة في أشهر الحج أفضل من رمضان؟

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أوضح الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء حكم العمرة في أشهر الحج وفي رمضان، وأيهما أفضل.

العمرة في رمضان وأشهر الحج

وقال الشيخ الفوزان: إن العمرة في رمضان فيها فضل، وفيها شرف الزمان، وأيضا العمرة في أشهر الحج لها فضلها وكل منها لها فضلها وفيها شرف الزمان، ولكن أيهما أفضل فالله أعلم”.

وتابع الشيخ صالح الفوزان: “أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعتمر في رمضان ولكن كان يعتمر في أشهر الحج”.

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وفي وقت سابق، وتحت عنوان “وصايا لحجاج بيت الله”، قال الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء: إن فضل الحج عظيم وثوابه جزيل.

وهو من الجهاد في سبيل الله عز وجل؛ لما يلاقيه الحاج من المشقة والسفر والتنقلات.

وضمن الدورة العلمية “بُلْغة الناسك إلى فقه العقيدة والمناسك”، ألقى الفوزان درسًا “عن بُعد” في رحاب المسجد الحرام، أكد فيه أن الله شرع الحج لعباده وجعله ركنًا من أركان الإسلام الخمسة.

الحج مرة واحدة في العمر على المستطيع

وأوضح أن الحج مرة واحدة في العمر على المستطيع، وما زاد عن المرة الواحدة فهو نافلة من أفضل النوافل والقربات والطاعات.

ولفت إلى أن الحج إلى بيت الله الحرام فضله عظيم يكفّر الله به الذنوب ويغفر به الخطايا ويعظم به الأجور.

وأضاف أنه من رحمة الله أنه لم يوجب الحج إلا على المستطيع، المستطيع بدنيًا يعني يباشر الحج بنفسه.

والمستطيع ماليًا إذا لم يستطع بنفسه لكنه مستطيع بماله فإنه ينيب من يحج عنه.

معرفة أحكام الحج وتعلمها

وأكد أنه يتعين على من يريد الحج أن يعرف أحكام الحج ويتعلمها ويتفقه فيها ليؤدي حجه على الوجه المشروع الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

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وتزودوا فإن خير الزاد التقوى

وأوصى من يريد الحج باختيار الرفقة الصالحة، وعليه أن يتزود للحج لئلا يبقى عالة على غيره، قال الله سبحانه وتعالى “وتزودوا فإن خير الزاد التقوى”.

تزودوا يعني خذوا الزاد للسفر لئلا تحتاجوا إلى الناس، فالذي ليس عنده زاد ولا مال فليس عليه حج لأن الله قال “من استطاع إليه سبيلاً”.

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