لأول مرة.. زراعة شرائح داخل مخ طفل بالمملكة بدون جراحة

تواصل – فريق التحرير:

نجح مركز العلوم العصبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث – لأول مرة في الشرق الأوسط- في زراعة شرائح التخطيط الكهربائي داخل المخ دون جراحة لطفل عمره لا يتجاوز الحادي عشر.

زراعة داخل مخ طفل:

كان الطفل يعاني من الصرع العنيد غير المستجيب للأدوية؛وتمت تحديد مناطق البؤر الصرعية في الدماغ لإزالتها لاحقاً، وذلك في إجراء طبي بديل عن الجراحة يُنفذ باستخدام تقنية التوجه اللمسي.

تقنية التوجيه اللمسي:

وتعتمد تقنية التوجه اللمسي على الحد الأدنى من المداخلة الجراحية،تتمثل في عمل ثقوب مساحتها 2 ملم في عظام الجمجمة لزراعة شرائح تخطيط كهربائي لقياس النشاط الكهربائي من داخل الدماغ، وتشخيص المناطق التي تنشأ فيها البؤر الصرعية.

وأوضح استشاري وحدة الممارسة المتكاملة للصرع بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور إبراهيم الثبيتي،أنَّ تنفيذ مثل هذا الإجراء الطبي على الأطفال تصحبه تحديات تختلف عن فئة الكبار.

الالتزام بالتعليمات

وأضاف: يتوقع من الكبار الالتزام التام بالتعليمات التي تقدم لهم على عكس الأطفال الذين يصعب ضبط حركتهم لفترات طويلة، وهو ما يزيد من صعوبة تنفيذ الإجراء الطبي.

وتابع: رغم ذلك، استطاع الفريق الطبي تجاوز التحدي بنجاح تام باستخدام تقنية التوجه اللمسي.

أقرأ أيضا:

فريق طبي ينجح في استخراج مسمار من حنجرة طفل خلال ساعتين