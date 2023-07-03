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كم هي تكلفة “حاوية شحن” من الصين إلى الرياض؟
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كم هي تكلفة “حاوية شحن” من الصين إلى الرياض؟

كم هي تكلفة “حاوية شحن” من الصين إلى الرياض؟

كم هي تكلفة “حاوية شحن” من الصين إلى الرياض؟
٠٩:٥٧:٥٤ م، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

نشر المواطن حميد المرسي الذي يعمل في التجارة مقطع فيديو يكشف فيه تكلفة شحن حاوية شحن “كونتينر” من الصين إلى المملكة.

الكونتينر 40 قدما:

وقال “المرسي” في الفيديو الذي نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن الكونتير 40 قدم وعليك أن تختار أن تكون انت المسؤول عن نقله من الرياض إلى مكان تخزينه حتى تقل تكلفة الشحن.

تكلفة الكونتينر

واوضح أن الكونتير 40 قدم يزن تقريبًا 18000 كيلو جرام، متوقعًا أن يكون الحد الأقصى هو 27000 كيلو جرام، وظهر له السعر بأنه 2663 دولار من الصين إلى الرياض.

وفي فبراير الماضي وصلت  أول شحنة من بيض المائدة قادمة من خارج البلاد، بعد فتح باب الاستيراد.

قدوم لشاحانات جديدة:

وبحسب الرياض فقد جاءت الخطوة استجابة للطلب المتزايد على البيض، ولضبط الأسعار.

وأوضحت أن هناك العديد من الشحنات قادمة من عدد من البلدان الموثوق فيها.

وكانت الرياض قد علمت في وقت سابق بالسماح لاستيراد بيض المائدة، للقضاء على بعض الممارسات التجارية السلبية التي شهدتها الأسواق مؤخراً، وارتفاع أسعاره بشكل مبالغ فيه.

دعم الأعلاف

يذكر أن منتجي البيض في المملكة يحصلون على دعم في أسعار الأعلاف، وذلك للمساهمة في استقرار السلع والمنتجات في الأسواق وعدم تحميل المواطنين والمقيمين أعباء إضافية.

كما أن الهيئة العامة للغذاء والدواء أجرت عدداً من الفحوصات المخبرية على المنتجات ذات الأصل الحيواني، لضمان سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.

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الرياض الصين تكلفة شحن كونتينر كونتينر شحن

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