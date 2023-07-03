8 زيوت طبيعية للقضاء تماما على التهاب المفاصل

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تعد آلام المفاصل من أشد الآلام التي يمكن أن تصيب أي شخص، لذا فإن المصابين بها يبحثون دائما عن دواء فعال.

البعض يلجأ إلى الأدوية والمسكنات والبعض الآخر يفضل المستحضرات الطبيعية خاصة الزيوت المستخلصة من نباتات زيتية.

وحسب موقع “web teb” فإن الزيوت الطبيعية التالية فعالة جدا في علاج التهاب المفاصل.

1- زيت الزنجبيل

يساعد جذر الزنجبيل على علاج الالتهاب كما ويحتوي الزيت الأساس له على مركبات أخرى تخفف أعراض التهاب المفاصل

2- زيت الكافور

من ضمن طرق علاج التهاب المفاصل بالزيوت استخدام زيت الكافور، حيث أن العديد من المركبات في الكافور تقلل الالتهاب، والتورم، والألم.

3- زيت اللبان

استخدم ممارسي الطب التقليدي زيت اللبان لآلاف السنين لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض بما في ذلك الألم المزمن والالتهابات.

4- زيت اللافندر

إن قمت بتدليك 5 ملليلتر من زيت اللافندر على مفاصلك المنتفخة 9 مرات على مدار ثلاثة أسابيع، فإن ذلك يخفف من الألم بعد الأسبوع الأول.

5- زيت الريحان

يحتوي الريحان على مجموعة واسعة من المركبات العلاجية المحتملة، حيث يتكون الزيت العطري منه على مادة سينيول (Cineole)، التي لها تأثيرات مضادة للالتهاب.

6- زيت الزيتون

تحتوي زيوت الزيتون على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة والمركبات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، وهي من بين أفضل الدهون التي تمت دراستها مع العديد من الفوائد الصحية المعروفة.

7- زيت الكركم

قد تحتوي المكونات النشطة في الكركم التي تسمى الكركمين (Curcumin) على خصائص مضادة للالتهاب، وقد ثبت أنه يساعد في تحسين الدورة الدموية، حيث وجدت دراسة أن الزيوت العطرية في الكركم قللت من التهاب المفاصل.

8- زيت زهرة الربيع المسائية

عندما يتم استهلاك زهرة الربيع فإن الجسم يحولها إلى مضاد قوي للالتهابات، ويمكن أن يساعد على تقليل أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي، وآلام المفاصل، والورم.

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