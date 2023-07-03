الأحوال المدنية: 5 خطوات لإصدار بدل تالف للهوية الوطنية

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حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، بالتفصيل خطوات إصدار بطاقة الهوية الوطنية بدل تالف.

وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها في “تويتر”، إن خدمة إصدار بدل تالف للهوية الوطنية هي خدمة إلكترونية تمكن المواطنين من إصدار هوية بدل تالف عبر منصة أبشر ودون الحاجة لمراجعة مكتب الأحوال.

خطوات تنفيذ الخدمة من المنصة :

1 الدخول على منصة أبشر

2 اختيار: خدماتي

3 اختيار: الأحوال المدنية

4 اختیار خدمات الهوية الوطنية

5 طلب هوية بدل تالف

6 ضوابط لتعديل صورة الهوية

وفي وقت سابق، كشفت الأحوال المدنية عن 6 حالات يجب مراعاتها عند تجديد الصورة في البطاقة الشخصية.

وقالت: “عند طلب تجديد بطاقة الهوية الوطنية يجب أن تكون ملامح الوجه في الصورة واضحة وبدون تعابير وخالية من مساحيق التجميل”.

1- ينبغي أن تكون ملونة ذات خلفية بيضاء

2- يشترط أن تكون الصورة حديثة (تم التقاطها قبل 6 أشهر كحد أقصى)

3- يجب أن تكون ملامح الوجه واضحة وبدون تعابير وخالية من مساحيق التجميل

4- يجب ألا تشوب الصورة بقع حبر أو ثقوب.

5- يجب أن تبين الصورة الوجه وهو ينظر بشكل مستقيم إلى الكاميرا.

6- يجب تجنب العيون الحمراء الناتجة عن الانعكاس الضوئي للكاميرا.

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