في مشهد يخطف القلوب.. 42 حاجا من جمعية “كفيف” ينهون مناسك حج هذا العام

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في مشهد يخطف القلوب وتقشعر له الأبدان من حلاوته، أنهى 42 كفيفاً وكفيفة بمرافقيهم من جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض “كفيف” مناسك حج هذا العام 1444هـ.

طواف الوداع

وجاء ذلك بعد رمي جمرات العقبة الثلاث وطواف الوداع، وسط منظومة متكاملة من الخدمات الميسرة، مؤدين ركنهم الخامس امتثالاً لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام.

عبدالعزيز المبارك

وهنأ مدير الشؤون الإدارية والمالية في الجمعية عبدالعزيز المبارك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان وكافة الجهات العامة والخاصة العاملة في هذا الموسم على نجاح خطط حج هذا العام، وبين أن الجمعية شاركت في هذا الحج عبر برنامج مناسك الذي يهدف إلى تذليل وتسهيل الصعوبات لذوي الإعاقة البصرية من الجنسين لأداء مناسك الحج والعمرة.

42 مستفيداً بمرافقيهم

وأشار إلى أن عدد المكفوفين الذين شملهم برنامج مناسك بلغ 42 مستفيداً بمرافقيهم، إذ تم توزيعهم على ثلاث حملات، معرباً عن شكره لوزارة الحج والعمرة، ولكافة الداعمين الذين ساهموا في حج هؤلاء المكفوفين.

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