“سيصبح أكثر ذكاء”.. 5 خطوات لتعزيز ذاكرة طفلك

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تبحث الأمهات دائما عن وسائل فعالة لتحسين ذاكرة أطفالهم وتوسيع مداركهم وطاقاتهم الإبداعية.

وأوصى العديد من الخبراء باتباع نصائح مهمة لتعزيز ذاكرة الأطفال، بحسب صحيفة “تايمز أوف انديا”.

وبالتأكيد فإن أفضل نصيحة من أجل ذاكرة جيدة هي ممارسة الرياضة يانتظام، فالرياضة هي غذاء العقول.

5خطوات

وأوضحت الصحيفة ضرورة اتباع الخطوات الخمس التالية:

1- تشجيع على القراءة بنشاط

2- ممارسة الرياضة

3- تحديد وقت الشاشة

4- أخذ فترات راحة ذهنية

5- نظام تغذية متوازن

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في وقت سابق، توصلت دراسة حديثة إلى أن البنية العضلية الأكثر قوة تترافق مع ذاكرة أقوى عند الطفل، وتعزز هذه النتائج ما توصلت إليه دراسات سابقة من أن رشاقة الأطفال ترتبط مع تحسن الأداء الأكاديمي ومهارات التفكير عند الأطفال.

اشتملت الدراسة على 79 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 9-11 سنة، ووجد الباحثون بأن الرشاقة العضلية ترتبط بشكل مباشر مع تحسن أداء الذاكرة ودقتها.

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