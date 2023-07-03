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هل يُشترط سريان الإقامة لإصدار تأشيرة الخروج النهائي؟ الجوازات توضح
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هل يُشترط سريان الإقامة لإصدار تأشيرة الخروج النهائي؟ الجوازات توضح

هل يُشترط سريان الإقامة لإصدار تأشيرة الخروج النهائي؟ الجوازات توضح

هل يُشترط سريان الإقامة لإصدار تأشيرة الخروج النهائي؟ الجوازات توضح
١٠:٢٧:٠٧ م، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي هي 60 يومًا من تاريخ الإصدار يلزم المغادرة خلالها، دون الرجوع إلى صلاحية هوية مقيم.

تأشيرة الخروج النهائي

جاء ذلك في رد من الجوازات، في تغريدة عبر “تويتر”، على سؤال، بشأن مدى إلزامية سريان الإقامة لإصدار تأشيرة الخروج النهائي.

وأجابت الجوازات، بقولها: “إن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي هي 60 يومًا من تاريخ الإصدار يلزم المغادرة خلالها، دون الرجوع إلى صلاحية هوية مقيم، علماً أن التعليمات تشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إصدار التأشيرة”.

صورة جواز السفر

وفي وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه عند إصدار أو تجديد جواز سفرك يتم اعتماد الصورة الموثقة في الحاسب الآلي.

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جاء ذلك في رد من الجوازات، عبر حسابها في “تويتر”، ردا على سؤال مغرد استفسر بشأن طريقة تغيير صورة جواز السفر.

وأجابت الجوازات بقولها: “مرحبًا بك، عند إصدار أو تجديد جواز سفرك يتم اعتماد الصورة الموثقة في الحاسب الآلي، وفي حال الرغبة في تغيير الصورة يرجى التواصل مع إدارة الأحوال المدنية لتغيير الصورة في سجلك المدني لنتمكن من خدمتك. نسعد بخدمتكم”.

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وفي وقت سابق، كشفت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بمداخل العاصمة المقدسة عن صدور 18 قرارًا إداريًا بإدانة عدد من المخالفين لنقلهم أشخاصًا غير مصرّح لهم بالحج، وذلك حتى 10/ 12/ 1444هـ.

5 عقوبات

وتضمنت القرارات ما يلي:

1 – عقوبة السجن.

2- الغرامة المالية.

3- التشهير.

4- ترحيل الناقلين من المقيمين.

5- منعهم من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً.

6- المطالبة بمصادرة المركبة المستخدمة في النقل بحكم قضائي.

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الجوازات المديرية العامة للجوازات تأشيرة الخروج تأشيرة الخروج النهائي جواز السفر

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