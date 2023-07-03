الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
أهم 10.. بيان من الديوان الملكي وتنفيذ حكم الشرع في 5 جناة وانقطاع الكهرباء بالدمام
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أهم 10.. بيان من الديوان الملكي وتنفيذ حكم الشرع في 5 جناة وانقطاع الكهرباء بالدمام

أهم 10.. بيان من الديوان الملكي وتنفيذ حكم الشرع في 5 جناة وانقطاع الكهرباء بالدمام

أهم 10.. بيان من الديوان الملكي وتنفيذ حكم الشرع في 5 جناة وانقطاع الكهرباء بالدمام
١٠:٠٤:٠٤ م، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التجرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

استهدفوا دار عبادة.. تنفيذ حكم الشرع في 5 جناة

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم حد الحرابة بجانِ ، والقتل تعزيراً لأربعة جناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:. المزيد هنا

الديوان الملكي: وفاة الأميرة موضي بنت محمد بن سعود الكبير آل سعود

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي “.. المزيد هنا

الديوان الملكي

“ليس مصريًا”.. مفاجأة في واقعة حرق العلم الكويتي

نشر المدون الشهير الكويتي محمد الظفيري، مقطع فيديو ظهر فيه يعلق على واقعة حرق العلم الكويتي.. المزيد هنا

حرق علم الكويت - حقيقية

قد تؤدي إلى الموت.. 8 فئات ممنوعون من عمل الحجامة

حذّر الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب، بعض الفئات من المرضى من الإقدام.. المزيد هنا

بشرى سارة من “الوطنية للإسكان” للحاجزين في هذه المشروعات

أعلنت الوطنية للإسكان “NHC” عن إنشاء محطات كهربائية في عدد من مشاريعها.. المزيد هنا

“التعاون الخليجي”: الاعتداءات المستمرة على مخيم جنين انتهاك صارخ للقوانين الدولية

أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين.. المزيد هنا

مواجهات - الاحتلال - طولكرم

عزباء في سن الأربعين.. “سكني” يكشف عن شروط الدعم السكني

حدد برنامج سكني، شروطًا للحصول على الدعم السكني لاتنطبق على العازبين ممن لم يتزوجوا بعد.. المزيد هنا

عجائب الطقس بالمملكة.. دخل الصيف والناس يشتكون من البرد في أبها (فيديو)

وثق مقطع فيديو تكون السحب في سماء أبها، وتساقط كثيف للأمطار في الوقت الذي تعاني فيه معظم مناطق المملكة من ارتفاع درجة الحرارة.. المزيد هنا

دخل الصيف والناس يشتكون من البرد في أبها

“السعودية للكهرباء” تكشف سبب انقطاع التيار عن الدمام

كشفت الشركة السعودية للكهرباء اليوم الإثنين، عن سبب الانقطاع الجزئي الذي حدث لعدد من المشتركين في مدينة الدمام.. المزيد هنا

الكهرباء - شركة الكهرباء

خبير عقاري يكشف أسباب ارتفاع أسعار الأراضي وانخفاضها بالفلل والشقق

كشف الخبير العقاري عبد الحميد العمري ، عن سبب ارتفاع أسعار الأراضي السكنية وانخفاض سعر الفلل والشقق.. المزيد هنا

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الدمام الديوان الملكي انقطاع الكهرباء

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