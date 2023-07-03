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وزير الدفاع الروسي يتحدث عن تدمير جميع دبابات ليوبارد الألمانية.. ماذا حدث؟

وزير الدفاع الروسي يتحدث عن تدمير جميع دبابات ليوبارد الألمانية.. ماذا حدث؟

وزير الدفاع الروسي يتحدث عن تدمير جميع دبابات ليوبارد الألمانية.. ماذا حدث؟
٠٩:١٢:٤٤ م، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية دمرت جميع دبابات ليوبارد الستة عشر، التي سلمتها بولندا والبرتغال إلى كييف.

تدمير دبابات ليوبارد

وقال شويغو في تصريح، اليوم الإثنين: “أن الجيش الروسي دمر 920 عربة مدرعة في منطقتي دونباس وزابوروجيه خلال الشهر الأخير، بما في ذلك 16 دبابة من طراز ليوبارد، بالإضافة إلى 15 مقاتلة و3 مروحيات”.

وأضاف أن عدد دبابات “ليوبارد” التي تم تدميرها يتوافق مع عدد الدبابات التي سلمتها بولندا والبرتغال إلى أوكرانيا.

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وتابع  شويغو أن القوات الأوكرانية فقدت منذ 4 يونيو الماضي حوالي 2.5 ألف وحدة من مختلف الأسلحة في جميع محاور القتال.

محاولة التمرد 

في سياق متصل، تطرق شويغو إلى أحداث 24 يونيو، مؤكدا أن محاولة التمرد فشلت كذلك في زعزعة استقرار الوضع، وذلك بفضل وفاء القوات المسلحة الروسية للقسم والواجب العسكري.

وتابع أن محاولات استفزاز القوات الروسية لم تؤثر على أدائها مهامها بشجاعة ونكران للذات، واستمرت في تنفيذ كل المهام الموكلة إليها، متوجها بالشكر لكل وحدات الجيش الروسي وقياداته.

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وفي وقت سابق، قال رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، مجلس الشيوخ، جريجوري كاراسين، إن روسيا جلبت نحو 700 ألف طفل من مناطق الصراع في أوكرانيا إلى الأراضي الروسية.
وكتب كاراسين في قناته على تيليجرام: “في السنوات الأخيرة وجد آلاف الأطفال ملاذاً معنا، هرباً من القصف في مناطق الصراع في أوكرانيا”.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا دبابات ليوبارد روسيا كييف

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