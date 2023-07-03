الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
للمواطنين فقط.. وظائف “عن بُعد” بعدة مجالات عبر هذا الرابط
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للمواطنين فقط.. وظائف “عن بُعد” بعدة مجالات عبر هذا الرابط

للمواطنين فقط.. وظائف “عن بُعد” بعدة مجالات عبر هذا الرابط

للمواطنين فقط.. وظائف “عن بُعد” بعدة مجالات عبر هذا الرابط
٠٨:٢٣:٥٨ م، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن برنامج العمل عن بعد عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 38 وظيفة بعدة مجالات وظيفية (عن بُعد)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

– أخصائي خدمة عملاء.

– أمين وثائق ومحفوظات.

– أخصائي تنظيم مؤتمرات وفعاليات.

– مندوب مبيعات.

– أخصائي تسويق.

– كاتب اداري.

– كاتب حسابات.

– كاتب استعلامات عامة.

– مساعد إداري.

– كاتب إداري عام.

– اختصاصي تسويق.

– أخصائي مبيعات.

– مندوب مبيعات.

– مدخل بيانات.

– كاتب مراسلات.

– أخصائي إداري.

– أخصائي عقود.

– كاتب اداري عام.

– كاتب موارد بشرية.

– محصل.

– وغيرها من الوظائف.

تفاصيل أكثر حول العمل (عن بُعد):

هل يسجل العاملين عن بعد في نظام التأمينات الاجتماعية؟

– التسجيل في التأمينات شرط مسبق لأي عامل عن بعد، لذلك يجب أن يكون العامل عن بعد مسجلا في التأمينات كعامل عن بعد بدوام كامل / جزئي قبل أن يتم تسجيله في بوابة العمل عن بعد.

من ضمن شروط الالتحاق بالعمل عن بعد؟

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- يشترط المعرفة أو الإلمام باستخدام الأجهزة التقنية.

نبذة عن البرنامج:

– برنامج العمل عن بعد هو أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسب.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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