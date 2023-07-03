الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 1021 وظيفة شاغرة

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر (1021) وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى (منها وظائف متعددة لا تتطلب الخبرة).

وأوضحت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، أن الوظائف المتاحة في كل من (الرياض، جدة، الشرقية، المدينة المنورة، الجبيل، الطائف، تبوك، جازان .. وغيرها) بالمجالات التالية:

تفاصيل الوظائف الشاغرة

– وظائف إدارية

– وظائف مساندة

– وظائف تقنية

– وظائف هندسية

– وظائف فنية

– وظائف صحية

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المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم

– البكالوريوس فأعلى

مناطق التوظيف:

– الرياض

– جدة

– الشرقية

– المدينة المنورة

– الطائف

– خميس مشيط

– تبوك

– جازان

– الجبيل

– شرورة

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

– توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا

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