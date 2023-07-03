الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
1780 حاجا وحاجة من ضيوف برنامج خادم الحرمين يغادرون المملكة
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 1021 وظيفة شاغرة
فواتير المشتريات باسم الفروع وليس السجل الرئيسي.. هل تؤثر على الضريبة؟
بكوادر مدربة.. تطهير المسجد النبوي بأكثر من 600 معدة يوميًا (صور)
قد تؤدي إلى الموت.. 8 فئات ممنوعون من عمل الحجامة
“ليس مصريًا”.. مفاجأة في واقعة حرق العلم الكويتي

الرئيسية

 /

محليات

 /

1780 حاجا وحاجة من ضيوف برنامج خادم الحرمين يغادرون المملكة

1780 حاجا وحاجة من ضيوف برنامج خادم الحرمين يغادرون المملكة

1780 حاجا وحاجة من ضيوف برنامج خادم الحرمين يغادرون المملكة
٠٨:٢٢:٣٩ م، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

غادر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى بلادهم.

وبلغ عدد الحجاج 1780 حاجا وحاجة يمثلون الدفعة الأولى من المستضافين بعد أن أدوا مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفق منظومة من الخدمات النوعية.

إنهاء الإجراءات

وأنهيت إجراءات الضيوف عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، عقب رحلة حج ناجحة وميسرة تخللها عقد برامج حافلة بالفعاليات الثقافية والعلمية والزيارات لعدد من المعالم الحضارية بالمدينتين المقدستين.

عدد الحجاج

يذكر أن عدد المستضافين في برنامج ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة والزيارة والذي تشرف  وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد  لهذا العام بلغ 4951 حاجا وحاجة.

وينتمي الحجاج إلى 92 دولة من مختلف دول العالم، حيث ستواصل مغادرتهم بقية الضيوف خلال الأيام القليلة المقبلة.

اقرأ أيضا:

مستثمر يكشف أفضل نوعية ذهب يفضل الحجاج شراءها (فيديو)

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الحج السعودية المملكة ضيوف الرحمن موسم الحج

مواد ذات صلة

المزيد
أمير القصيم: الجامعة والاستشاري يشاركان المقاولَ مسؤولية انهيار قاعة المؤتمرات

أمير القصيم: الجامعة والاستشاري يشاركان المقاولَ مسؤولية انهيار قاعة المؤتمرات

٠٢:٢٩ م، الخميس، ١١ يونيو ٢٠١٥
«الاتصالات» تدعو هواة الرحلات إلى خدمة استغاثة الطوارئ للأفراد

«الاتصالات» تدعو هواة الرحلات إلى خدمة استغاثة الطوارئ للأفراد

٠٤:٣٧ م، الثلاثاء، ١٧ نوفمبر ٢٠١٥
الضمان الاجتماعي: استمرار صرف المساعدات المقطوعة.. بشروط

الضمان الاجتماعي: استمرار صرف المساعدات المقطوعة.. بشروط

٠٨:٠٥ ص، الأربعاء، ٠٩ أبريل ٢٠١٤
تصريحات «قرداحي» أشعلت الأزمة.. رد حاسم من المملكة بـ3 قرارات مهمة بشأن العلاقات مع لبنان

تصريحات «قرداحي» أشعلت الأزمة.. رد حاسم من المملكة بـ3 قرارات مهمة بشأن العلاقات مع لبنان

٠٩:١٢ م، الجمعة، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *