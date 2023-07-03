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قد تؤدي إلى الموت.. 8 فئات ممنوعون من عمل الحجامة
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قد تؤدي إلى الموت.. 8 فئات ممنوعون من عمل الحجامة

قد تؤدي إلى الموت.. 8 فئات ممنوعون من عمل الحجامة

قد تؤدي إلى الموت.. 8 فئات ممنوعون من عمل الحجامة
٠٧:٣٣:٢٥ م، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

حذّر الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب، بعض الفئات من المرضى من الإقدام على عمل الحجامة، والتي قد تؤدي مضاعفاتها إلى الوفاة.

الفئات المحظور عليها الحجامة

وحدّد “النمر” هذه الفئات في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، والتي تضمنت 8 فئات، حيث قال :” ننصح هؤلاء بعدم الحجامة” :

١- مرضى الأورام

٢- فشل القلب

٣- فشل الكبد

٤- فشل الكلى

٥- من يتناولون مسيلات الدم

٦-  أمراض الدم مثل الهيموفيليا

٧- سبق له التبرع بالدم خلال الستة أسابيع الماضية.

٨- من يعاني فقر الدم.

مريض القلب

وعاد استشاري أمراض القلب، وحذّر من جديد فئة من المرضى من خطر عمل الحجامة، وقال :” الحجامة لاتنفع مريض القلب الذي يأخذ مسيلات للدم بل تضره لإحتمالية فقدان كمية كبيرة من الدم وأخطر من ذلك عندما يقول له شخص في مركز الحجامة (أوقف المسيلات اسبوع ثم تعال حَجِّم)مما قد يسبب جلطةً في القلب”.

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الكلمات الدلالية:
الحجامة خالد النمر خطر الحجامة مرضى والحجامة

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