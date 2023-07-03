بكوادر مدربة.. تطهير المسجد النبوي بأكثر من 600 معدة يوميًا (صور)

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كثفت وكالة شؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة التطهير من جهودها، وذلك تزامنًا مع وصول الحجاج والزائرين للمسجد النبوي وتجهيزه لهم ليؤدوا عبادتهم بكل يسر وسهولة.

تطهير المسجد النبوي

وتعمل الإدارة على تعقيم وتعطير المسجد النبوي وسطحه وساحاته من خلال البرامج اليومية على مدار الساعة وبأفضل الأجهزة والكوادر البشرية.

كوادر بشرية مدربة

حيث تتم الأعمال من خلال 600 معدة غسيل، ويشغلها كوادر مدربة عليها وتبلغ كمية المطهرات أكثر من 109 آلاف لتر يوميًا ، كما تبلغ كمية المعقمات أكثر من 126 ألف لتر، بالإضافة إلى 30 ألف لتر من المعطرات يوميًا.

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زيارة الروضة الشريفة

وفي وقت سابق، أعلن مدير إدارة تنظيم الزيارة والتفويج في وكالة رئاسة شؤون المسجد النبوي ياسر المزيني، أن زيارة الروضة الشريفة جميع حجوزاتها مطروحة حسب الطاقة التشغيلية في موقع “نسك”.

وأضاف المزيني في تصريحات إلى فضائية “الإخبارية”، أنه يمكن للحجاج الحصول على التصريح من قبل بعثاتهم. اقرأ أيضا: يوميًا.. توزيع 80 ألف عبوة زمزم على ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي

وفيما يلي آلية الحجز:

-يقوم الزائر بالحجز حسب الطاقة الاستيعابية.

-بالنسبة للحجاج، تقوم بعثات الحج بالحجز لهم عن طريق المنصة.

– بالنسبة للمواطن والمقيم وللزائر يتم تخصيص طاقة استيعابية معينة أيضًـا، حيث يتم توزيعهم على مدار 24 ساعة.

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