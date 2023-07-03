هل يمكن تجديد تأشيرة عامل لم يظهر اسمه في أبشر ؟.. توضيح مهم من الجوازات

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب “الجوازات” على تويتر مع سؤال أحد المستفيدين بشأن طريقة تمديد التأشيرة لعامل لم يظهر اسمه في أبشر.

وقال السائل: “السلام عليكم تأشيرة عامل انتهي منذ رمضان وتم تجديد الإقامة له ولكن لا أستطيع تمديد التأشيرة وذلك بسبب عدم ظهور اسم العامل في أبشر”.

وردا على ذلك، أضاف حساب الجوازات: حالة العامل ( خرج ولم يعد)، حيث لا يمكن تمديد تأشيرة مضى على انتهائها أكثر من 60 يوم

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توضيح من الجوازات بشأن تجديد جواز السفر للعامل

في وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات، أهمية التواصل مع سفارة بلد المستفيد في حالة الرغبة في تجديد جواز سفر للعامل إذا أوشك على الانتهاء.

تجديد الجواز للعامل

جاء ذلك في رد من الجوازات عبر حسابها “خدمة العملاء”، على سؤال مغرد قال فيه :”السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي عامل هندي سايق في إجازة حاليا، وجواز السفر متبقي فيه شهرين ونصف والنظام يتطلب صلاحية 3 شهور للجواز.. كيف أمدد له الجواز؟”.

وأجابت الجوازات بقولها : “وعليكم السلام، يرجى التواصل مع سفارة بلد المستفيد للإفادة، علماً أنه في حال تم التجديد يتم إجراء نقل المعلومات عبر منصة أبشر التابعة لصاحب العمل. نسعد بك”.

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وفي وقت سابق، كشفت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بمداخل العاصمة المقدسة عن صدور 18 قرارًا إداريًا بإدانة عدد من المخالفين لنقلهم أشخاصًا غير مصرّح لهم بالحج، وذلك حتى 10/ 12/ 1444هـ.

5 عقوبات

وتضمنت القرارات ما يلي:

1 – عقوبة السجن.

2- الغرامة المالية.

3- التشهير.

4- ترحيل الناقلين من المقيمين.

5- منعهم من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً.

6- المطالبة بمصادرة المركبة المستخدمة في النقل بحكم قضائي.