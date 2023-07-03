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“ليس مصريًا”.. مفاجأة في واقعة حرق العلم الكويتي
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“ليس مصريًا”.. مفاجأة في واقعة حرق العلم الكويتي

“ليس مصريًا”.. مفاجأة في واقعة حرق العلم الكويتي

“ليس مصريًا”.. مفاجأة في واقعة حرق العلم الكويتي
٠٧:٢٩:٢٤ م، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

نشر المدون الشهير الكويتي محمد الظفيري، مقطع فيديو ظهر فيه يعلق على واقعة حرق العلم الكويتي، والتي وجه مغردين أصابع الاتهام إلى مواطن مصري، ليكشف مفاجأة.

فيديو قديم وليس مصري

وأكد “الظفيري” أنه بالبحث تبيّن أن واقعة حرق العلم قديمة منذ 7 سنوات، وأنها لم تكن في مصر ولم يفعلها مواطن مصري.

وتبيّن أن مرتكب الواقعة قبل 7 سنوات مواطن عراقي والواقعة حدثت بالعراق وقتها، وفق الفيديو الأصلي على موقع “يوتيوب”.

وكانت حالة من الغضب سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، عقب انتشار فيديو عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي لشخص يحرق العلم الكويتي.

وظهر في الفيديو شخص يقوم بحرق علم الكويت، فيما زعم البعض أنه مواطن مصري، الأمر الذي طالب معه مغردون تحرك عاجل من وزارة الخارجية للإيقاف على الأمر.

تحرك عاجل

من جانبه وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية  الشيخ طلال الخالد، بشكل عاجل الجهات المعنية بوزارة الداخلية بمخاطبة وزارة الخارجية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق من قام بإهانة علم الكويت من خلال نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

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الكلمات الدلالية:
اخبار الكويت حرق العلم الكويتي حرق علم الكويت محمد الظفيري

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