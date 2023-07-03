الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
“الأشد منذ 140 عاما”.. دولة أوروبية تسجل أعلى درجة حرارة
خبير عقاري يكشف أسباب ارتفاع أسعار الأراضي وانخفاضها بالفلل والشقق
مخدرات وسلاح ناري وجهاز لاسلكي.. “المهمات الخاصة” تطيح بمواطنين في حائل
مجلس الإفتاء الروسي يشيد بجهود المملكة في موسم الحج: نجاح 100%
“قوى” تكشف الخدمات الإلكترونية الموقوفة عن المنشآت غير الملتزمة.. وإجراء جديد لتوثيق العقود
الصحة العالمية تكشف مفاجأة صادمة عما فعله “كورونا” في عقول الأطفال وطالبات المدارس

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“الأشد منذ 140 عاما”.. دولة أوروبية تسجل أعلى درجة حرارة

“الأشد منذ 140 عاما”.. دولة أوروبية تسجل أعلى درجة حرارة

“الأشد منذ 140 عاما”.. دولة أوروبية تسجل أعلى درجة حرارة
٠٧:٠٣:٣٧ م، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف مكتب الأرصاد الجوية البريطاني أن المملكة المتحدة قد شهدت هذا العام شهر يونيو الأشد حرارة على الإطلاق، سواء من حيث متوسط درجة الحرارة ومتوسط درجة الحرارة القصوى والدنيا.

وأضاف مكتب الأرصاد الجوية أن متوسط درجة الحرارة البالغ 15,8 درجة مئوية في شهر يونيو 2023 في المملكة المتحدة هو الأعلى منذ 1884.

اقرأ أيضًا:

45 بالمدينة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في جميع المناطق

من ناحية أخرى أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الإثنين، أنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على المشاعر المقدسة ومعظم مناطق المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 45 درجة في المدينة والدمام وعرفات ومزدلفة والأحساء.

اقرأ أيضًا:

منها مكة والرياض.. الأرصاد  يُحذر من أمطار ورياح على عدة مناطق حتى المساء

وسجل 44 في مكة والرياض والتنهات ومنى والدهناء وبريدة والصمان وحفر الباطن وشرورة وبريدة و43 في الدوادمي ورفحاء.

اقرأ أيضًا:

منها مكة.. تحذير عاجل لـ “الأرصاد” من رياح وأتربة على عدة مناطق حتى المساء

كما سجل 42 درجة في بيشة والمجمعة، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 33 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

أبها 19، والقريات والباحة 21، وطريف 23، والطائف 26 درجة مئوية.

أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

اقرأ أيضًا:

مشهد مهيب..عصف مطري ورعدي قوي بسحابة الطوال الهائلة في جازان

الكلمات الدلالية:
الأرصاد الحرارة السعودية المملكة المتحدة بريطانيا درجات الحرارة

مواد ذات صلة

المزيد
وزير الشؤون الاجتماعية يدشن برنامج “شامل”.. اليوم الثلاثاء

وزير الشؤون الاجتماعية يدشن برنامج “شامل”.. اليوم الثلاثاء

٠٢:٤٤ ص، الثلاثاء، ١٠ مارس ٢٠١٥
خبير معلوماتي: أتوقع أن تستجيب شركات «الاتصالات» إذا استمر الضغط من حملة «راح نفلسكم»

خبير معلوماتي: أتوقع أن تستجيب شركات «الاتصالات» إذا استمر الضغط من حملة «راح نفلسكم»

٠٢:٢٢ ص، الأثنين، ٠٣ أكتوبر ٢٠١٦
بالفيديو.. تواصل احتجاجات الآذريين في إيران ضد عنصرية الحكومة

بالفيديو.. تواصل احتجاجات الآذريين في إيران ضد عنصرية الحكومة

١٠:٠٠ م، الثلاثاء، ١٠ نوفمبر ٢٠١٥
“الصحة” تحذر الحجاج من إعادة استخدام “أمواس الحلاقة”

“الصحة” تحذر الحجاج من إعادة استخدام “أمواس الحلاقة”

١٠:٤٢ م، الجمعة، ٠٣ أكتوبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *