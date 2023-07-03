مجلس الإفتاء الروسي يشيد بجهود المملكة في موسم الحج: نجاح 100%

تواصل- وكالات:

أشاد مجلس الإفتاء الروسي باستعداد المملكة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال مناسك الحج العام الجاري.

عودة أول مجموعة

وأشار المجلس إلى عودة أول مجموعة من الحجاج الروس المسلمين البالغ عددهم 25 ألفا، من مكة المكرمة إلى أرض الوطن يومي الـ 2 و3 من يوليو الجاري، وذلك عقب انتهاء مناسك الحج الأكبر.

أفضل ما يكون

وقال النائب الأول لرئيس مجلس الإفتاء الروسي، روشان أبياسوف، إن مناسك الحج هذا العام سارت بأفضل ما يكون ولم تقع أية حوادث أو حالات طارئة.

وأضاف أبياسوف: “تعمل السلطات في المملكة سنويا على تعزيز مستوى الراحة والأمان للحجاج، وبالرغم من أن عدد الحجاج في مكة لم يبلغ هذا العدد الكبير منذ عدة سنوات، إلا أن ظروف الحج كانت لائقة وجديرة بالثناء، ويمكن القول إن البنية التحتية المعدة تكيفت مع ضغط الحجاج بنسبة 100%”.

بعثة الحج الروسية

وتوجه بالشكر لبعثة الحج الروسية ومنظمي الرحلات السياحية “الشركات السياحية” الروسية على عملها المنظم والمنسق، ولقادة المجموعات على حسن تعاملهم مع الحجاج.

وشارك هذا العام في أداء فريضة الحج أكثر من 2.5 مليون مسلم من جميع أنحاء العالم.

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