مخدرات وسلاح ناري وجهاز لاسلكي.. “المهمات الخاصة” تطيح بمواطنين في حائل

تواصل ـ واس:

قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة حائل على مواطنين لترويجهما مادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين، وضبط بحوزتهما سلاح ناري وذخيرة حية وجهاز لاسلكي.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما لجهه الاختصاص.

شرطة القصيم

وفي وقت سابق، قبضـت شرطة منطقـة القصيـم علـى مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر، ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، ومادة الإمفيتامين المخدر.

وأضافت أنه كان بحوزته أيضا أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، كما ضبط بحوزته أسلحة نارية وبيضاء، وذخيرة حية، وجـرى إيقافه واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

القبض على 11 مخالفا لنظام أمن الحدود

كما تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود، في قطاع العارضة بمنطقة جازان من القبض على (11) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

التعاون مع الجهات الأمنية

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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