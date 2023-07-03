“قوى” تكشف الخدمات الإلكترونية الموقوفة عن المنشآت غير الملتزمة.. وإجراء جديد لتوثيق العقود

تواصل – فريق التحرير:

كشفت منصة “قوى” عن بدء إيقاف الخدمات الإلكترونية عن المنشآت غير الملتزمة بتوثيق 50% من عقود العاملين في المرحلة الثانية؛ التي انتهت في الربع الثاني من العام الحالي 2023.

3 خدمات

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وأوضحت أن أبرز الخدمات التي سيتم وقفها هي:

1- التأشيرات الفورية.

2- نقل الخدمات.

3- طلبات تغيير المهنة.

يأتي ذلك بعد قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلزام المنشآت بتوثيق عقود العاملين إلكترونياً عبر المنصة من خلال ثلاث مراحل.

واشترطت منصة “قوى” أن يتم توثيق عقود العاملين بنسبة 20% في الربع الأول، فيما سترتفع إلى 50% في الربع الثاني، أما الربع الثالث فستصعد إلى 80%.

7 خطوات

وقالت “قوى” إن خطوات إنشاء العقد على منصة “قوى” تتضمن 9 خطوات مرتبة كالتالي:

1- تسجيل دخول حساب المنشأة.

2- اختيار المنشأة ثم الخدمات الإلكترونية.

3- إنشاء عقد جديد.

4- إدخال رمز التحقق المرسل للجوال.

5- إدارة وتوثيق العقود.

6- إدخال بيانات الموظف.

7- إدخال تفاصيل العقد، رفع العقد.

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