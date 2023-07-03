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فواتير المشتريات باسم الفروع وليس السجل الرئيسي.. هل تؤثر على الضريبة؟
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فواتير المشتريات باسم الفروع وليس السجل الرئيسي.. هل تؤثر على الضريبة؟

فواتير المشتريات باسم الفروع وليس السجل الرئيسي.. هل تؤثر على الضريبة؟

فواتير المشتريات باسم الفروع وليس السجل الرئيسي.. هل تؤثر على الضريبة؟
٠٧:٤٠:٢٢ م، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن أحد شروط خصم ضريبة المدخلات هو حيازة فواتير ضريبية باسم الشخص الذي يريد الاستفادة من الخصم.

وأضافت هيئة الزكاة، عبر حسابها الرسمي اسأل الزكاة والضريبة والجمارك “أنه في حال عدم توفر فاتورة ضريبية لابد من تقديم مستند بديل يدل على سداد”.

فواتير المشتريات باسم الفروع

جاء ذلك في رد من الهيئة، على سؤال مغرد استفسر بشأن تأثير فواتير المشتريات على الضريبة، خاصة أنها باسم الفروع وليس السجل الرئيسي هل تؤثر على الضريبة.

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شروط خصم ضريبة المدخلات

وأجابت هيئة الزكاة بقولها: “إن أحد شروط خصم ضريبة المدخلات هو حيازة فواتير ضريبية بإسم الشخص الذي يريد الإستفادة من الخصم وفى حال عدم توفر فاتورة ضريبية لابد من تقديم مستند بديل يدل على سداد هذا الشخص للضريبة إلى المورد الخاضع للضريبة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الضريبة ضريبةالقيمة المضافة فواتير المشتريات هيئة الزكاة

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