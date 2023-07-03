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الصحة العالمية تكشف مفاجأة صادمة عما فعله “كورونا” في عقول الأطفال وطالبات المدارس
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الصحة العالمية تكشف مفاجأة صادمة عما فعله “كورونا” في عقول الأطفال وطالبات المدارس

الصحة العالمية تكشف مفاجأة صادمة عما فعله “كورونا” في عقول الأطفال وطالبات المدارس

الصحة العالمية تكشف مفاجأة صادمة عما فعله “كورونا” في عقول الأطفال وطالبات المدارس
٠٦:٢٠:٢٢ م، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت منظمة الصحة العالمية أن وباء كورونا ترك تأثيراً على الصحة العقلية لدى الأطفال والمراهقين.

الصحة العقلية

وقالت المنظمة، في تقرير صادر عن المكتب الإقليمي لها في أوروبا، إن الوباء أثّر بشكل كبير على الصحة العقلية للأطفال والمراهقين على مستوى العالم، وإن الفتيات في المدارس الأكبر سناً كانوا من بين الفئات الأكثر تضرراً.

وأوضحت المنظمة أنه يجب التركيز على الحاجة إلى تدخل هادف وتطوير أنظمة الدعم النفسي للتخفيف من العواقب الطويلة الأمد.

دراسات استقصائية

فيما أشار مدير المكتب الإقليمي للمنظمة في أوروبا، هانز كلوغ إلى أن هذه النتائج جاءت بناءً على دراسات استقصائية أجريت في الفترة بين عامي 2021 و2022.

وتم تحليل تأثير العمر والجنس والحالة الاقتصادية وهياكل الدعم الاجتماعي وإغلاق المدارس على الشباب والمراهقين، خلال فترة انتشار وباء كورونا، وتأثير العوامل المذكورة على صحتهم العقلية.

وأوضح كلوغ أن للوباء تأثيرا مختلفا على الأطفال والمراهقين، وخاصة الأطفال ذوي الخلفيات الأكثر حرمانا، الذين تم إغلاق مدارسهم لفترات طويلة وافتقروا إلى الدعم في المنزل والمدرسة.

طالبات المدارس

وأوضحت البيانات الجديدة الصادرة عن المنظمة أن طالبات المدارس الأكبر سناً تأثرن بشكل أكبر في صحتهن العقلية، وهذا يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة مثل توفير دعم أفضل في المنزل والمدرسة والأنشطة الاجتماعية.

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الكلمات الدلالية:
اخبار كورونا الاطفال وكورونا الصحة العالمية كورونا

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