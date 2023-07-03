10 ريالات في الساعة.. تعديل أسعار مواقف السيارات في مطار الملك خالد بالرياض

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أعلن مطار الملك خالد، تغيير وتعديل طفيف بتعرفة مواقف مطار الملك خالد من 5.5 ريال للساعة، إلى 10 ريال للساعة.

أنواع مواقف مطار الملك خالد

وقال المطار، عبر موقعه الرسمي : “موقفك حسب رحلتك​ واختيارات متنوعة لتناسب الجميع​​​​، وتشمل المواقف ما يلي:

– مواقف الفترات القصيرة ParkSHORT

– مواقف الفترات الطويلة ParkLONG

– المواقف الدولية ParkINTERNATIONAL

– خدمة صف السيارات ParkVALET

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الأقرب لصالات السفر

وأشار مطار الملك خالد الدولي، إلى أن هذه المواقف ​​تعتبر ​الأقرب لصالات السفر، وتبعد مسافة 2 إلى 5 دقائق سيرًا على الأقدام إلى صالات السفر، وهي مناسبة للرحلات وفترات الإنتظار القصيرة.

أما عن تفاصيل الأسعار فهي كالتالي:

– 1​​0 ريالات للساعة

– 130 ريالا كحد أقصى في اليوم

وشدد مطار الملك خالد الدولي، على أهمية اختيار الوقت بالساعات فقط. حيث إن الحاسبة مبنية على الساعات.

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