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10 ريالات في الساعة.. تعديل أسعار مواقف السيارات في مطار الملك خالد بالرياض
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10 ريالات في الساعة.. تعديل أسعار مواقف السيارات في مطار الملك خالد بالرياض

10 ريالات في الساعة.. تعديل أسعار مواقف السيارات في مطار الملك خالد بالرياض

10 ريالات في الساعة.. تعديل أسعار مواقف السيارات في مطار الملك خالد بالرياض
٠٦:٠٩:٤٥ م، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مطار الملك خالد، تغيير وتعديل طفيف بتعرفة مواقف مطار الملك خالد من 5.5 ريال للساعة، إلى 10 ريال للساعة.

أنواع مواقف مطار الملك خالد

وقال المطار، عبر موقعه الرسمي : “موقفك حسب رحلتك​ واختيارات متنوعة لتناسب الجميع​​​​، وتشمل المواقف ما يلي:

– مواقف الفترات القصيرة ParkSHORT

– مواقف الفترات الطويلة ParkLONG

– المواقف الدولية ParkINTERNATIONAL

– خدمة صف السيارات ParkVALET

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الأقرب لصالات السفر

وأشار مطار الملك خالد الدولي، إلى أن هذه المواقف ​​تعتبر ​الأقرب لصالات السفر، وتبعد مسافة 2 إلى 5 دقائق سيرًا على الأقدام إلى صالات السفر، وهي مناسبة للرحلات وفترات الإنتظار القصيرة.

أما عن تفاصيل الأسعار فهي كالتالي:

– 1​​0 ريالات للساعة

– 130 ريالا كحد أقصى في اليوم

وشدد مطار الملك خالد الدولي، على أهمية اختيار الوقت بالساعات فقط. حيث إن الحاسبة مبنية على الساعات.

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