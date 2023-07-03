10 ريالات في الساعة.. تعديل أسعار مواقف السيارات في مطار الملك خالد بالرياض
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مطار الملك خالد، تغيير وتعديل طفيف بتعرفة مواقف مطار الملك خالد من 5.5 ريال للساعة، إلى 10 ريال للساعة.
أنواع مواقف مطار الملك خالد
وقال المطار، عبر موقعه الرسمي : “موقفك حسب رحلتك واختيارات متنوعة لتناسب الجميع، وتشمل المواقف ما يلي:
– مواقف الفترات القصيرة ParkSHORT
– مواقف الفترات الطويلة ParkLONG
– المواقف الدولية ParkINTERNATIONAL
– خدمة صف السيارات ParkVALET
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الأقرب لصالات السفر
وأشار مطار الملك خالد الدولي، إلى أن هذه المواقف تعتبر الأقرب لصالات السفر، وتبعد مسافة 2 إلى 5 دقائق سيرًا على الأقدام إلى صالات السفر، وهي مناسبة للرحلات وفترات الإنتظار القصيرة.
أما عن تفاصيل الأسعار فهي كالتالي:
– 10 ريالات للساعة
– 130 ريالا كحد أقصى في اليوم
وشدد مطار الملك خالد الدولي، على أهمية اختيار الوقت بالساعات فقط. حيث إن الحاسبة مبنية على الساعات.