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4 دول في العالم عدد السيارات بها أكثر من عدد السكان

4 دول في العالم عدد السيارات بها أكثر من عدد السكان

4 دول في العالم عدد السيارات بها أكثر من عدد السكان
٠٦:٠٠:٤٤ م، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

هناك عدد من الدول القليلة جدًا التي يزيد عدد السيارات بها على عدد سكانها، وهو أمر لا يتواجد إلا في 4 دول فقط.

1- جبل طارق

تعد “جبل طارق” – وهي منطقة حكم ذاتي تتبع التاج البريطاني – واحدة من 4 دول في العالم فقط التي يزيد عدد المركبات بها عن عدد السكان، حيث يملك كل 1000 شخص في الدولة الواقعة في شبه الجزيرة الأيبيرية 1444 سيارة.

وتجمع الدول في صدارة الترتيب العالمي، صفة واحدة مشتركة، وهي أن جميعها دول صغيرة تعداد سكانها لا يتجاوز 40 ألف نسمة باستثناء “ليختنشتاين”، والتي يبلغ عدد سكانها 85 ألف نسمة، وفقاً لتقرير “World of Statistcs”.

2- سان مارينو

وتأتي سان مارينو في المرتبة الثانية عالمياً بمعدل 1300 سيارة لكل 1000 شخص.

3- ليختنشتاين

يبلغ المعدل 1193 سيارة لكل 1000 شخص في ليختنشتاين.

4- أندورا

وتمثل أندورا الضلع الأخير في المربع الذهبي بنحو 1050 سيارة لكل 1000 شخص.

إمارة موناكو

بينما تمثل إمارة موناكو، نقطة التعادل تقريباً، حيث يبلغ عدد السيارات لكل 1000 شخص، نحو 910 سيارة.

فجوة كبيرة

ويظهر الترتيب العالمي، فجوة كبيرة بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ يمتلك كل 1000 شخص في الولايات المتحدة أكثر من 880 مركبة تعمل بمحرك، بينما يقل العدد في الصين إلى 226، وهو ما يمثل السبب وراء التنامي الكبير لعمليات التصنيع في الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان.

بينما تتصدر قطر الدول العربية بأكثر من 590 سيارة لكل 1000 شخص.

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الكلمات الدلالية:
السيارات دول صغيرة دول عالمية منوعات

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