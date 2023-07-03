خبير عقاري يكشف أسباب ارتفاع أسعار الأراضي وانخفاضها بالفلل والشقق

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كشف الخبير العقاري عبد الحميد العمري ، عن سبب ارتفاع أسعار الأراضي السكنية وانخفاض سعر الفلل والشقق.

وقال في سلسلة تغريدات على “تويتر”: بقراءة التغيرات التي طرأت على النشاط السكني خلال الربع الثاني 2023، يظهر انكماشه لكافة بنود القطاع.

بينما تباين اتجاه الأسعار باستمرار ارتفاع أسعار الأراضي مقابل انخفاضها لكلٍ من الفلل والشقق، وهذا يعزى لأسباب وعوامل جوهرية قائمة الآن في السوق مع ارتفاع الفائدة وتراجع التمويل.

ارتفاع معدل الفائدة

وأضاف: “ظهر بشكل أكبر تأثير ارتفاع معدل الفائدة ومن ثم تراجع التمويل العقاري على الفلل والشقق، لارتفاع درجة اعتماد المشترين (المستهلكين) بدرجة كبيرة على التمويل والدعم السكني، ومع تقلص قدرة الشراء انعكس فورا على الأسعار ببداية انكماشها..

وقال “العمري”: تشمل الشريحة التي تشتري الأراضي (المستثمرين، المطورين، المضاربين، المستهلكين)، وكما هو معلوم أن المستثمرين والمضاربين لا يعتمدون بنفس القدر كالمطورين والمستهلكين على التمويل العقاري، الذي حصّن حتى تاريخه مستويات الأسعار ضد الانخفاض!.

تراجع التمويل

واستكمل: مع استمرار كل من ارتفاع معدل الفائدة وتراجع التمويل، وانعكاساتهما على المنتجات العقارية، قد تبدأ في الانتقال في أشهر تالية إلى الأراضي. التي سيحركها تغير قناعات المستثمرين والمضاربين بعدم إمكانية استمرار الارتفاعات السعرية كالسابق!.. إضافةً إلى عديد من الجهود الكبيرة.

وواصل: إضافة لاستمرار جهو الدولة لأجل كبح التضخم في الأسعار، من خلال زيادة ضخ الأراضي المطورة في المدن الرئيسة. وتوسيع نطاق نظام رسوم الأراضي وتنفيذ المراحل التالية من النظام. إضافة إلى زيادة الشراكات مع المطورين العقاريين وزيادة ضخ المنتجات السكنية (الوطنية للإسكان).

مؤشر الانخفاض

واختتم: الأمر الإيجابي في العموم، أن مؤشر الانخفاض بالأسعار بدأ فعليا بالنسبة للمنتجات العقارية، رغم عدم وصوله إلى الآن للأراضي. وأصبح واقعا في السوق، ويؤمل استمراره واتساع نطاقه مع سيطرة العوامل الراهنة (زيادة ضخ الأراضي والمنتجات، ارتفاع الفائدة، تراجع التمويل، ترشيد الدعم السكني).

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