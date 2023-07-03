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“السعودية للكهرباء” تكشف سبب انقطاع التيار عن الدمام

“السعودية للكهرباء” تكشف سبب انقطاع التيار عن الدمام

“السعودية للكهرباء” تكشف سبب انقطاع التيار عن الدمام
٠٦:٠٩:٠٩ م، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت الشركة السعودية للكهرباء اليوم الإثنين، عن سبب الانقطاع الجزئي الذي حدث لعدد من المشتركين في مدينة الدمام.

عطل في الكابل الأرضي

وقالت الشركة إن سبب الانقطاع عطل في الكابل الأرضي بإحدى محطات التحويل في المدينة، والتي تغذي عددًا من الأحياء، ما أدَّى إلى خروج مُغذٍ عن الخدمة فتأثر به عدد قليل من المشتركين.

وحسب صحيفة اليوم”، أوضحت شركة الكهرباء أن الفرق الفنية الميدانية تمكَّنت من تحويل تغذية المواقع المتأثرة إلى مصادر أخرى خلال فترة قصيرة، وأعيدت الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين.

وأكدت الشركة التزامها بتقديم أفضل الخدمات وتحسين موثوقية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين في المملكة، داعية المشتركين للاستفادة من خدماتها عبر تطبيق الكهرباء.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الدمام السعودية للكهرباء انقطاع الكهرباء

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