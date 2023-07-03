ماذا تفعل هذه السلحفاة داخل مترو الأنفاق؟

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أظهر مقطع فيديو، سلحفاة تستقل مترو الأنفاق في واشنطن بالولايات المتحدة، في حدث بدا غريبة للوهلة الأولى.

وقال ريثفيك دوشي، إنه كان يستقل قطار مترو بلو لاين من أرلينجتون إلى لارجو عندما اكتشف السلحفاة وهي تزحف عبر أرضية القطار.

وأضاف لمحطة (WUSA-TV) التلفزيونية: “حدقت للتو وشاهدتها وهي تزحف تحت صف آخر من المقاعد”، قبل أن يسارع بالاتصال بالخط الساخن لشرطة مترو ترانزيت.

وأشار دوشي إلى أنه رأى بعض الأشياء غير العادية في وسائل النقل العام في بوسطن حيث يسكن، لكن لا شيء يضاهي السلحفاة التي شاهدها تتنقل عبر مترو الأنفاق.

وتابع: “لم أواجه أي شيء بعيد المنال قط. كان هذا أغرب شيء على الإطلاق”.

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