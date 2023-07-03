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تحذير من “الزراعة” إلى أصحاب هذه الإبل والمواشي
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تحذير من “الزراعة” إلى أصحاب هذه الإبل والمواشي

تحذير من “الزراعة” إلى أصحاب هذه الإبل والمواشي

تحذير من “الزراعة” إلى أصحاب هذه الإبل والمواشي
٠٥:٠٠:٢٨ م، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل ـ فريق التحرير:

نوهت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى قرت انتهاء المهلة الممنوحة لعودة الإبل والمواشي المملوكة لغير السعوديين، إلى دولهم، والتي تنتهى بعد أقل من 60 يوما.

جاء ذلك في إطار حملة الغطاء النباتي، التي أطلقتها الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف التوعية بأهمية الحفاظ على الغطاء البناتي وتنميته.

ودعت الوزراة أصحاب وملاك تلك المواشي، للاستفادة من الفترة المتبقية والإسراع بإخراج مواشيهم قبل نهاية المهلة في 31 من أغسطس المقبل.

تطبيق الإجراءات المعلنة بعد انتهاء المهلة

وأشارت إلى أنها ستبدأ بعد انتهاء المهلة، في تطبيق الإجراءات المعلنة، بحق الملاك والرعاة الذين لم يلتزموا بعودة مواشيهم و إبلهم، والتي تتضمن إلغاء كافة تصاريح الدخول.

وكذلك إلغاء إحتساب نسبة التكاثر، إضافة إلى تطبيق آلية تصدير الإبل والمواشي الحية على مواشي الرعي.

وأشارت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها المتواصلة للحفاظ على الغطاء النباتي، مؤكدة أن الاهتمام بالمراعي وتنميتها يسهم في تحقيق التنوع الأحيائي المستدام.

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الكلمات الدلالية:
الابل البيئة الزارعة المراعي المهلة المواشي المياه

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