أخبار السعودية.. تنفيذ حكم الشرع في 5 جناة وخفض مليون برميل وبشرى من الوطنية للإسكان
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
استهدفوا دار عبادة.. تنفيذ حكم الشرع في 5 جناة
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم حد الحرابة بجانِ ، والقتل تعزيراً لأربعة جناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:
بشرى سارة من “الوطنية للإسكان” للحاجزين في هذه المشروعات
أعلنت الوطنية للإسكان “NHC” عن إنشاء محطات كهربائية في عدد من مشاريعها السكنية في العاصمة الرياض ومدينة جدة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
وزارة الطاقة تعلن تمديد الخفض التطوعي مليون برميل يوميًا لمدة شهر
أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر أغسطس.
خطوات سداد ثمن المركبة في خدمة مبايعة المركبات عبر “أبشر”
تعد عملية سداد ثمن المركبات إلكترونيا عبر منصة أبشر من أبرز الخدمات التي تقدمها، للمواطنين والمقيمين إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى.
عزباء في سن الأربعين.. “سكني” يكشف عن شروط الدعم السكني
حدد برنامج سكني، شروطًا للحصول على الدعم السكني لاتنطبق على العازبين ممن لم يتزوجوا بعد.
“الإفتاء” تستقبل أكثر من 22 ألف مكالمة و56 ألف رسالة في الحج
إستقبلت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، في حج عام ١٤٤٤ أكثر من، 22 ألف مكالمة هاتفية ، وأكثر من 56 ألف رسالة عبر برنامج الواتساب.
نسخة من المصحف الشريف لكل حاج بعد أداء طواف الوداع
ودعت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلةً في الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب، حجاج بيت الله الحرام بتقديم الهدايا لهم.
تنبيه مهم من “قوى” بخصوص تأشيرة العمل المؤقت
أكدت منصة “قوى” على إمكانية تغيير تأشيرة عمل مؤقت، شريطة ألا يكون قد تم إستخدام التأشيرة المصدرة من قبل، ثم تعود إلى رصيد المواطن لاستخدامها مرة أخرى.
الجامعة الإسلامية: بدء التسجيل لمرحلة البكالوريوس في 23 ذي الحجة
أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن بدء التسجيل للالتحاق بالجامعة للعام الجامعي المقبل 1445 هـ لمرحلة البكالوريوس للسعوديين والمقيمين “المنح الداخلية”, وذلك اعتباراً من الـ 23 من شهر ذي الحجة الجاري.
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