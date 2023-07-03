أخبار السعودية.. تنفيذ حكم الشرع في 5 جناة وخفض مليون برميل وبشرى من الوطنية للإسكان

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم حد الحرابة بجانِ ، والقتل تعزيراً لأربعة جناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:

أعلنت الوطنية للإسكان “NHC” عن إنشاء محطات كهربائية في عدد من مشاريعها السكنية في العاصمة الرياض ومدينة جدة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر أغسطس.

تعد عملية سداد ثمن المركبات إلكترونيا عبر منصة أبشر من أبرز الخدمات التي تقدمها، للمواطنين والمقيمين إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى.

حدد برنامج سكني، شروطًا للحصول على الدعم السكني لاتنطبق على العازبين ممن لم يتزوجوا بعد.

إستقبلت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، في حج عام ١٤٤٤ أكثر من، 22 ألف مكالمة هاتفية ، وأكثر من 56 ألف رسالة عبر برنامج الواتساب.

ودعت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلةً في الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب، حجاج بيت الله الحرام بتقديم الهدايا لهم.

أكدت منصة “قوى” على إمكانية تغيير تأشيرة عمل مؤقت، شريطة ألا يكون قد تم إستخدام التأشيرة المصدرة من قبل، ثم تعود إلى رصيد المواطن لاستخدامها مرة أخرى.

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن بدء التسجيل للالتحاق بالجامعة للعام الجامعي المقبل 1445 هـ لمرحلة البكالوريوس للسعوديين والمقيمين “المنح الداخلية”, وذلك اعتباراً من الـ 23 من شهر ذي الحجة الجاري.

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