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الكشف عن لغز انفجار الغواصة “تيتان”.. هذا هو السبب

الكشف عن لغز انفجار الغواصة “تيتان”.. هذا هو السبب

الكشف عن لغز انفجار الغواصة “تيتان”.. هذا هو السبب
٠٤:٣٥:٢٠ م، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الأستاذ المساعد بجامعة بليموث البريطانية، جاسبر جراهام عن سبب كارثة تحطم الغواصة “تيتان”، التي كانت تحمل مجموعة من الأثرياء في طريقهم إلى موقع السفينة “تيتانيك” القابعة في أعماق المحيط.

وأضاف جراهام لوكالة “أسوشيتد برس”، أن “هيكل الغواصة الذي يبلغ سمكه 12.7 سم تعرض لأحمال متكررة “ضغط الماء” خلال عشرين عملية غطس سابقة، حيث تسببت كل رحلة بظهور شقوق جديدة على الهيكل”.

الشقوق الصغيرة

وأشار إلى أن الشقوق “قد تكون صغيرة وغير محسوسة في البداية، لكنها تصبح خطيرة مع مرور الوقت ويجب صيانتها حتى لا تتسبب بكارثة كالتي حصلت، لأنها تكبر مع كل رحلة إلى الأعماق نتيجة ضغط الماء العالي، بحيث يصعب لاحقا التعامل معها”.

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ولفت إلى أن “بنية الغواصة المصنوعة من ألياف الكربون وأغطية التيتانيوم لديها عمر محدود في حالة الحمل الزائد أو التصميم السيء، ما يتسبب بتكثيف تركيز الجهد والضغط على الهيكل”.

وسبق أن روجت شركة “أوشن جيت” المشغلة للغواصة بأن بنية هيكل الغواصة “تيتان” المصنوعة من ألياف الكربون، وأغطية “سدادات” التيتانيوم، أخف وزنا وأكثر كفاءة في الاستخدام للغوص العميق.

اختفاء طاقم الغواصة 

واختفى طاقم الغواصة السياحية “تيتان” في 18 يونيو أثناء نزولها إلى حطام السفينة “تيتانيك”.

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وكانت الغواصة تحمل رئيس الشركة المنظمة للرحلة، ستوكتون راش، والمليونير شاهزادا داود (48 عامًا)، من أصل باكستاني وابنه سليمان داوود، (19 عامًا)، فضلاً عن الملياردير البريطاني، هاميش هاردينج (58 عاما) المقيم في دبي، والمستكشف الفرنسي، بول هنري نارجوليه (77 عامًا).

وأعلن خفر السواحل الأمريكي في بيان الأربعاء الماضي، عن العثور على الجثث المحتملة لضحايا الغواصة.

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الأستاذ المساعد بجامعة بليموث البريطانية السفينة تياتنيك تحطم الغواصة تيتان جاسبر جراهام

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