الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
إنقاذ حياة شاب في ‎رفحاء بعد تعرضه لسكتة دماغية حادة
حرق علم الكويت بدولة عربية.. وتوجيه بتحرك عاجل للخارجية
تحذير من “الزراعة” إلى أصحاب هذه الإبل والمواشي
ماذا تفعل هذه السلحفاة داخل مترو الأنفاق؟
أخبار السعودية.. تنفيذ حكم الشرع في 5 جناة وخفض مليون برميل وبشرى من الوطنية للإسكان
“زابل” الايرانية تسجل أعلى درجة حرارة حول العالم

الرئيسية

 /

منوعات

 /

“زابل” الايرانية تسجل أعلى درجة حرارة حول العالم

“زابل” الايرانية تسجل أعلى درجة حرارة حول العالم

“زابل” الايرانية تسجل أعلى درجة حرارة حول العالم
٠٤:٣٦:٥٩ م، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل ـ فريق التحرير:

تضمنت قائمة المدن التي سجلت أعلى درجة حرارة في العالم ، 11 مدينة عربية، حسب ما جاء في موقع Eldorado Weather المتخصص في هذا الشأن.

وقد تصدرت مدينة زابل في إيران، قائمة المدن التي سجلت أعلى درجات الحرارة بالعالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونشر الموقع، قائمة بأعلى درجة حرارة سجلت، خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم، حيث حلت المدينة الإيرانية المركز الأول، من بين 15 مدينة، هى الاكثر حرارة عالميا.

واحتلت مدينة زابل بإيران المركز الأول بتسجيل 49.4 درجة مئوية، تلتها مدينة قرن علم، بسلطنة عمان، والتي سجلت 48.8.

وجاءت مدينة فهود العمانية، في المركز الثالث بـ 48.2 درجة مئوية، ثم مدينة عين صلاح، الجزائرية بتسجيل 48.1 مئوية.

قائمة بأكثر 10 دول سخونة في العالم 

  1. مالي – 28.83 درجة مئوية
  2. بوركينا فاسو – 28.71 درجة مئوية
  3. السنغال – 28.65 درجة مئوية
  4. توفالو – 28.45 درجة مئوية
  5. جيبوتي – 28.38 درجة مئوية
  6. موريتانيا – 28.34 درجة مئوية
  7. البحرين – 28.23 درجة مئوية
  8. بالاو – 28.04 درجة مئوية
  9. قطر – 28.02 درجة مئوية
  10. غامبيا – 27.97 درجة مئوي

اقرأ أيضا:

من 43 لـ 45.. درجة الحرارة على الجمرات والمنطقة المركزية بالمسجد الحرام

الكلمات الدلالية:
الاكثر حرارة الدول العربية الدولة الحارة درجة الحرارة زابل الايرانية

مواد ذات صلة

المزيد
لتفادي زحام ساعة الذروة.. «أوبر» تعتمد على الدراجات بدلاً من السيارات

لتفادي زحام ساعة الذروة.. «أوبر» تعتمد على الدراجات بدلاً من السيارات

٠٥:٠٢ م، الأثنين، ٢٧ أغسطس ٢٠١٨
الصين.. علماء يكتشفون حفرية عمرها 163 مليون سنة

الصين.. علماء يكتشفون حفرية عمرها 163 مليون سنة

٠٣:٤٧ م، الجمعة، ٢٥ أبريل ٢٠١٤
بالفيديو.. عائلة من البط تقتحم ملعب كرة وتتسبب في إيقاف اللعب

بالفيديو.. عائلة من البط تقتحم ملعب كرة وتتسبب في إيقاف اللعب

٠١:٢٤ ص، السبت، ١١ يوليو ٢٠١٥
خطيب جامع الراجحي: أعرف شابين يختمون القرآن من الفجر وحتى صلاة الجمعة

خطيب جامع الراجحي: أعرف شابين يختمون القرآن من الفجر وحتى صلاة الجمعة

٠٩:٣٦ م، الجمعة، ١٠ ديسمبر ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *