“زابل” الايرانية تسجل أعلى درجة حرارة حول العالم

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تضمنت قائمة المدن التي سجلت أعلى درجة حرارة في العالم ، 11 مدينة عربية، حسب ما جاء في موقع Eldorado Weather المتخصص في هذا الشأن.

وقد تصدرت مدينة زابل في إيران، قائمة المدن التي سجلت أعلى درجات الحرارة بالعالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونشر الموقع، قائمة بأعلى درجة حرارة سجلت، خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم، حيث حلت المدينة الإيرانية المركز الأول، من بين 15 مدينة، هى الاكثر حرارة عالميا.

واحتلت مدينة زابل بإيران المركز الأول بتسجيل 49.4 درجة مئوية، تلتها مدينة قرن علم، بسلطنة عمان، والتي سجلت 48.8.

وجاءت مدينة فهود العمانية، في المركز الثالث بـ 48.2 درجة مئوية، ثم مدينة عين صلاح، الجزائرية بتسجيل 48.1 مئوية.

قائمة بأكثر 10 دول سخونة في العالم

مالي – 28.83 درجة مئوية بوركينا فاسو – 28.71 درجة مئوية السنغال – 28.65 درجة مئوية توفالو – 28.45 درجة مئوية جيبوتي – 28.38 درجة مئوية موريتانيا – 28.34 درجة مئوية البحرين – 28.23 درجة مئوية بالاو – 28.04 درجة مئوية قطر – 28.02 درجة مئوية غامبيا – 27.97 درجة مئوي

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