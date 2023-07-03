تجربة أول دواء مطور بواسطة الذكاء الاصطناعي على البشر

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أعلنت شركة “إنسيليكو ميديسن”، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية مقرها في هونج كونج، أن مجموعة من العلماء بدأت تجارب سريرية على أول دواء على الإطلاق يتم تطويره بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ويستهدف العقار (INS018_055)، مرض التليف الرئوي مجهول السبب (IPF)، وهو نوع نادر من أمراض الرئة المزمنة.

وقالت الشركة إن العقار تم اكتشافه وتصميمه باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ومر الدواء بمرحلتين من التجارب قبل إعطائه للمرضى من البشر.

وتتم دراسة العقار في إطار تجربة عشوائية عن طريق الفم للمرضى لمدة 12 أسبوعًا.

وتعتزم الشركة تجنيد 60 شخصًا مصابًا بالتليف الرئوي مجهول السبب لاختبار الدواء عبر 40 موقعًا في الولايات المتحدة والصين.

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اختبارات صارمة

وقال أليكس زهافورونكوف، الرئيس التنفيذي للشركة المطورة للعلاج الجديد: “هذا الدواء الذي سيتم إعطاؤه عن طريق الفم، سيخضع للاختبارات الصارمة نفسها التي تخضع لها الأدوية التقليدية، لضمان فعاليته وسلامته”.

وأضاف أن الدواء تم تطويره بشكل أسرع بكثير من الأدوية التقليدية، بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح زهافورونكوف أنه عند تطوير أي عقار جديد، يجب أن يقوم العلماء بتحديد الجزء الذي سيتم استهدافه بالجسم لإعاقة تطور المرض دون الإضرار بالمريض، قبل أن يتم إجراء تجارب على هذا الدواء على الحيوانات، ثم تجارب سريرية على متطوعين بشريين أصحاء، وأخيراً على عدد من المرضى.

وتابع: “إذا أظهرت هذه الاختبارات نتائج إيجابية في مساعدة المرضى، فإن الدواء يصل إلى خطوته الأخيرة، والتي تتمثل في موافقة الهيئات التنظيمية لاستخدامه علاجًاًلهذا المرض”:.

تحليل كميات هائلة من البيانات

وأشار إلى أنه في العملية التقليدية، يقوم العلماء بالبحث بدقة في كل الدراسات العلمية، وقواعد بيانات الصحة العامة، للبحث عن المسارات أو الجينات المرتبطة بالمرض المستهدف.

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إلا أن زهافورونكوف أوضح أن الذكاء الاصطناعي يسمح بتحليل كميات هائلة من البيانات في وقت سريع جدًا، وقد يصل إلى روابط ومعلومات مهمة قد لا يلتفت إليها العلماء البشريون.

وأردف: “إضافة إلى ذلك، يقترح الذكاء الاصطناعي الجزيئات التي يمكن دمجها لتطوير الدواء في أحسن شكل. هذا ما حدث مع الدواء الجديد، فقد استخدمنا الذكاء الاصطناعي لتوليد جزيء يمكنه العمل على استهداف مرض التليف الرئوي مجهول السبب بشكل مبتكر”.

علاجات التليف الرئوي الحالية

والعلاجات الحالية للتليف الرئوي مجهول السبب هي: بيرفينيدون، ونينتيدانيب.

وذكر زهافورونكوف أنه في حين أن هذه الأدوية قد توفر بعض الراحة أو تبطئ من تفاقم الأعراض، فإنها لا تعكس الضرر أو توقف تقدم المرض.

كما أن لها آثارًا جانبية غير سارة، أبرزها الغثيان والإسهال وفقدان الوزن وفقدان الشهية.