الإحاطة بمواطن بحوزته أسلحة نارية وذخيرة ويروج للمخدرات بالقصيم

تواصل ـ واس:

قبضـت شرطة منطقـة القصيـم علـى مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر، ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، ومادة الإمفيتامين المخدر.

وأضافت أنه كان بحوزته أيضا أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، كما ضبط بحوزته أسلحة نارية وبيضاء، وذخيرة حية، وجـرى إيقافه واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

البقض على 11 مخالفا لنظام أمن الحدود

كما تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود، في قطاع العارضة بمنطقة جازان من القبض على (11) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

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