الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
تحذير من “الزراعة” إلى أصحاب هذه الإبل والمواشي
ماذا تفعل هذه السلحفاة داخل مترو الأنفاق؟
أخبار السعودية.. تنفيذ حكم الشرع في 5 جناة وخفض مليون برميل وبشرى من الوطنية للإسكان
“زابل” الايرانية تسجل أعلى درجة حرارة حول العالم
الكشف عن لغز انفجار الغواصة “تيتان”.. هذا هو السبب
تجربة أول دواء مطور بواسطة الذكاء الاصطناعي على البشر

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الإحاطة بمواطن بحوزته أسلحة نارية وذخيرة ويروج للمخدرات بالقصيم

الإحاطة بمواطن بحوزته أسلحة نارية وذخيرة ويروج للمخدرات بالقصيم

الإحاطة بمواطن بحوزته أسلحة نارية وذخيرة ويروج للمخدرات بالقصيم
٠٤:٠٧:٣٦ م، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
0

تواصل ـ واس:

قبضـت شرطة منطقـة القصيـم علـى مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر، ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، ومادة الإمفيتامين المخدر.

وأضافت أنه كان بحوزته أيضا أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، كما ضبط بحوزته أسلحة نارية وبيضاء، وذخيرة حية، وجـرى إيقافه واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

البقض على 11 مخالفا لنظام أمن الحدود

كما تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود، في قطاع العارضة بمنطقة جازان من القبض على (11) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

إقرأ أيضا:

والقبض على المهربين.. إحباط تهريب كميات من المخدرات في هذه المناطق

الكلمات الدلالية:
السطات الامنية المواد المخدرة تهريب المخدرات مخالفين نظام امن الحدود

مواد ذات صلة

المزيد
“Honor” تكشف عن أحدث هواتفها بتقنيات فريدة و6 مميزات حصرية (صور وفيديو)

“Honor” تكشف عن أحدث هواتفها بتقنيات فريدة و6 مميزات حصرية (صور وفيديو)

٠٤:٤٨ م، الأربعاء، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
أخطاء الآباء والأمهات تشعل الغيرة بين الأطفال.. وهذه خطوات التخلص منها

أخطاء الآباء والأمهات تشعل الغيرة بين الأطفال.. وهذه خطوات التخلص منها

١٠:١١ ص، الأربعاء، ٠٧ يونيو ٢٠٢٣
وفاة وافد وإصابة آخر بصعق كهربائي عالٍ في حفر الباطن

وفاة وافد وإصابة آخر بصعق كهربائي عالٍ في حفر الباطن

١٢:٣٩ م، الأثنين، ١١ مايو ٢٠١٥
طفل يتصدَّق صباحاً وينجو من حادث «دهس» مساءً بالأفلاج (فيديو)

طفل يتصدَّق صباحاً وينجو من حادث «دهس» مساءً بالأفلاج (فيديو)

٠٦:٣٨ م، السبت، ٢٥ فبراير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *