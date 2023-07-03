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لحظات مخيفة.. راكب يحاول فتح باب الطائرة أثناء إقلاعها

لحظات مخيفة.. راكب يحاول فتح باب الطائرة أثناء إقلاعها

لحظات مخيفة.. راكب يحاول فتح باب الطائرة أثناء إقلاعها
٠٤:٠٦:٠٩ م، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل ـ فريق التحرير:

عاش ركاب طائرة نقل مدنية لحظات مخيفة، عندما حاول أحد ركابها، والذي صفته وسائل إعلام بـ”المخبول” فتح أحد أبوابها بينما كانت الطائرة في مرحلة الإقلاع.

وذكرت صحيفة “الصن” البريطانية، اليوم الاثنين، أن المسافر الذي حاول فتح باب الطائرة هو بريطاني يبلغ من العمر (27 عاما)، لكن اثنين من ركاب الطائرة تمكنا من السيطرة عليه.

تصرف الراكب الغريب، أدى الى فشل اقلاع الطائرة، وتوقفها ،وهو ما سمح للسلطات الأمنية في المطار من إلقاء القبض على الراكب، واتخاذ الإجراءات الأمنية ضده.

الراكب دخل في نوبة صراخ 

وكانت الطائرة تابعة لشركة “راين إير” المنخفضة التكاليف في طريقها من مدينة زادار في كرواتيا إلى بريطانيا.

وتظهر لقطات مصورة خروج الراكب، فجأة من مقعده في الطائرة، قبل أن يدخل في نوبة صراخ، ضد أحد المضيفين، ثم يندفع نحو باب الطائرة بسرعة، مطالبا المضيفين بفتحه.

وهو أمر محظور ويمثل خطورة هائلة في حال تنفيذه. ولم يعرف السبب الحقيقي الذي أثار الراكب لهذه الدرجة ودفعه إلى محاولة فتح الباب.

وقالت “الصن” إن اثنين من الركاب اللذين وصفتهما بـ”الأبطال” قفزا من مقعدهما للسيطرة على الراكب ، الهائج، ومنعه من فتح الباب، وطرحه أرضا.

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الكلمات الدلالية:
الطائرات المطار حوادث الطائرات راكب مطار لندن

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