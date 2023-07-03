الكشف عن سبب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران عالميًا

تواصل – وكالات:

شهدت الفترة الماضية، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار تذاكر الطيران على مستوى العالم.

وعزت شركة تأمين الائتمان الألمانية “أليانز تريد” استمرار ارتفاع أسعار تذاكر الطيران إلى ندرة المعروض من الطائرات التي تم الانتهاء من إنتاجها حديثًا.

وبحسب الدراسة التي أجرتها الشركة ونُشرت نتائجها اليوم الإثنين، يتعافى المصنعون ببطء من الركود في عمليات التسليم في عام 2020، ولن يصلوا إلى مستوى ما قبل الأزمة العالمية البالغ حوالي 1600 طائرة ركاب جديدة في العام الحالي أيضًا.

اقرأ أيضًا:

لائحة حماية حقوق المسافرين: تعويضات من شركات الطيران للركاب في هذه الحالات

ارتفاع أرباح شركات الطيران

ومن المحتمل أن يعني هذا بالنسبة لشركات الطيران، العودة إلى المنطقة الربحية في حالة حدوث زيادة حادة في الطلب بعد أزمة كورونا وانخفاض أسعار الكيروسين.

وأشارت الدراسة إلى أن شركات الطيران يمكنها بيع المقعد الواحد بتكلفة أعلى بكثير مما كانت عليه في عام 2019، وزيادة هوامشها الربحية، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

وارتفعت أسعار التذاكر بين الولايات المتحدة وأوروبا بمعدل 23 في المئة خلال العام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “أليانز تريد” المختص بالمنطقة الناطقة بالألمانية، ميلو بوجارتس: “بعد ثلاث سنوات من الخسائر الفادحة، يمكن أن تعود صناعة الطيران إلى الربحية في عام 2023 – وهذا أبكر مما كان متوقعًا…”.

وتابع: “ومع ذلك، فإن محدودية السعات لا تزال عائقا. هذا من شأنه أن يعرقل حدوث انتعاشة قوية لشركات الطيران في الوقت الحالي. بالنسبة للمستهلكين، يعني هذا أيضا أن يظل الطيران باهظ التكلفة”.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. شركات الطيران تخفض أسعارها بنسبة 45%

أرباح قدرها 8ر9 مليار دولار

وتستند الشركة في دراستها إلى توقعات اتحاد شركات الطيران “آي إيه تي إيه”، الذي يتوقع أرباحًا قدرها 8ر9 مليار دولار أمريكي لعام 2023. للمقارنة: كانت شركات الطيران تحقق قبل الجائحة أرباحا قدرها 4ر26 مليار دولار في عام 2019.

ووفقًا للتقديرات، ستنمو الحركة الجوية العالمية إلى 35ر4 مليار مسافر في العام الحالي، بتراجع قدره 4 نقاط مئوية فقط مقارنة بعام 2019.