الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
“التعاون الخليجي”: الاعتداءات المستمرة على مخيم جنين انتهاك صارخ للقوانين الدولية
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“التعاون الخليجي”: الاعتداءات المستمرة على مخيم جنين انتهاك صارخ للقوانين الدولية

“التعاون الخليجي”: الاعتداءات المستمرة على مخيم جنين انتهاك صارخ للقوانين الدولية

“التعاون الخليجي”: الاعتداءات المستمرة على مخيم جنين انتهاك صارخ للقوانين الدولية
٠٣:٣٢:١٨ م، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير: 

أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية الصارخة والمستمرة على الشعب الفلسطيني.

وقال الأمين العام  إن اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلية على مخيم جنين يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية ويعرقل جهود عملية السلام لحل القضية الفلسطينية.

التحرك الدولي الفوري

وشدد على ضرورة التحرك الدولي الفوري والعاجل، لوقف هذه الاعتداءات الوحشية والممارسات القمعية، التي أدت لسقوط عدد من الشهداء والمصابين من الشعب الفلسطيني.

وجدد معالي الأمين دعوته إلى مؤسسات المجتمع الدولي للتدخل بقوة وسرعة لإعادة إحياء جهود تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

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الكلمات الدلالية:
التعاون الخليجي جنين فلسطين مخيم جنين

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