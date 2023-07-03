عزباء في سن الأربعين.. “سكني” يكشف عن شروط الدعم السكني

تواصل – فريق التحرير:

حدد برنامج سكني، شروطًا للحصول على الدعم السكني لاتنطبق على العازبين ممن لم يتزوجوا بعد.

جاء ذلك في سياق رده على استفسار لفتاة عزباء تقول إنه لم يسبق له الزواج وتبلغ من العمر ٤٠ سنة، فهل تستحق الحصول على سكن حكومي؟

وأجابت خدمة “العناية بالمستفيدين” عبر حسابها في موقع “تويتر”: “لايمكن التقديم كمتقدم رئيسي لعدم مطابقة الشروط الدعم السكني، ويتم إدراجها بطلب التقديم لاحد الوالدين في حال تم انطباق شروط الاستحقاق للدعم السكني وفق اللائحة التنفيذية من خلال الرابط (اضغط هنا)”.

وعليكم السلام،

لايمكن التقديم كمتقدم رئيسي لعدم مطابقة الشروط الدعم السكني ويتم ادراجها بطلب التقديم لاحد الوالدين في حال تم انطباق شروط الاستحقاق للدعم السكني وفق اللائحة التنفيذية من خلال الرابطhttps://t.co/JuqQaW3npe — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) July 3, 2023

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شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

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خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:

– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.

– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.

– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.