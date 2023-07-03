لمرضى التهاب المفاصل.. فوائد مذهلة لهذه المشروبات خلال أسابيع

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سواء كنت تستخدم عصيرها لتحضير مشروب منعش أو تتناولها مباشرة، فإن الفواكه الحمضية تقدم أكثر من نكهة لذيذة، إذ يمكن أن تساعد في تخفيف الألم والتصلب المرتبطين بالتهاب المفاصل.

وفقًا للدكتور جوستين بتلر، رئيس قسم الأبحاث في “فيفا”، فإن البرتقال والجريب فروت والليمون والليمون الحامض يمكن أن يساعد في “تخفيف” أعراض التهاب المفاصل المؤلم.

وأضاف، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”: “من المعروف أن الفاكهة والخضروات مصادر طبيعية للمركبات النشطة بيولوجيًا التي يمكن أن تفيد صحتنا، مثل الفيتامينات سي وهـ، والفلافونويد، والأنثوسيانين، والمركبات الفينولية، والكاروتينات والألياف.

وتابع: “بينما تدعم الأبحاث دور التوت في تخفيف الالتهاب والألم في التهاب المفاصل، هناك أيضًا بعض الأدلة على أن المركبات الموجودة في الحمضيات، مثل البرتقال والجريب فروت والليمون والليمون الحامض، قد تساعد أيضًا في تخفيف الأعراض”.

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الحمضيات ومعالجة الأعراض

ويرجع السبب وراء قدرة الحمضيات على معالجة الأعراض المؤلمة إلى محتواها من مركبات الفلافونويد وفيتامين سي، والتي تعتبر مصادر جيدة لمضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات.

وأوضح بتلر: “تشير الأبحاث إلى أن حمض الفلافونويد قد يثبط الالتهاب عن طريق خفض مستويات مركب يسمى عامل نخر الورم أ (TNF-a)”، والذي يعتبر أحد الوسطاء الرئيسيين لالتهاب المفاصل الروماتويدي.

وتشير دراسة أخرى إلى أن مستخلصات الحمضيات قد تساعد في تحسين آلام مفصل الركبة ومرونتها وتقليل مستويات بروتين سي التفاعلي، الذي يتم إطلاقه في الجسم استجابةً للالتهاب ويقوم الأطباء بقياس مستوياته كجزء من تشخيص التهاب المفاصل الروماتويدي وإدارته.

مع ذلك، أوضح الخبير أن مستويات بروتين سي التفاعلي غالبًا ما تكون مرتفعة أيضًا لدى المصابين بهشاشة العظام.

لذلك بينما تركز غالبية الأبحاث على التهاب المفاصل الروماتويدي، قد يستفيد مرضى التهاب المفاصل العظمي أيضًا من تناول ثمار الحمضيات.

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نتائج سريعة

وأظهرت دراسة أن الفوائد يمكنك أن تظهر في غضون أسابيع فقط.

قال بتلر: “وجدت إحدى الدراسات التي تبحث في آثار مكملات الكيرسيتين في النساء المصابات بالتهاب المفاصل الروماتويدي، ألمًا وتيبسًا أقل في الصباح، وألمًا أقل بعد النشاط، في غضون ثمانية أسابيع”.

والكيرسيتين النباتي هو مادة الفلافونويد المضادة للأكسدة القوية الموجودة في الغالب في البصل والعنب والتوت والكرز والبروكلي والحمضيات، ولها تأثيرات قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

أوصى الخبير بتناول حوالي 150 جرامًا من الفاكهة الطازجة يوميًا، بما فيها التوت والحمضيات.

ومع ذلك، حث الدكتور بتلر على التحدث إلى الطبيب إذا كنت تتناول أي دواء لالتهاب المفاصل قبل إضافة ثمار الحمضيات إلى قائمتك اليومية، لأن أمثال الجريب فروت قد تتداخل مع علاجك”.