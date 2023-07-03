الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ ميلادى
خطوات سداد ثمن المركبة في خدمة مبايعة المركبات عبر “أبشر”
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خطوات سداد ثمن المركبة في خدمة مبايعة المركبات عبر “أبشر”

خطوات سداد ثمن المركبة في خدمة مبايعة المركبات عبر “أبشر”

خطوات سداد ثمن المركبة في خدمة مبايعة المركبات عبر “أبشر”
٠٣:٣٧:٥٩ م، الإثنين، ١٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٣
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تواصل ـ فريق التحرير:

تعد عملية سداد ثمن المركبات إلكترونيا عبر منصة أبشر من أبرز الخدمات التي تقدمها، للمواطنين والمقيمين إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى.

وقد أعلنت المنصة عبر حسابها على وسائل التواصل “تويتر” خطوات تسديد ثمن المركبة، وهي تتلخص في الخطوات التالية:

  1. قيام المشتري بدفع الرسوم الحكومية الخاصة بالخدمة عن طريق خدمة سداد.
  2. وجود تأمين مركبة باسم المشتري لإتمام عملية الشراء.
  3. تحويل المشتري لقيمة المركبة للحساب البنكي الوسيط، الخاص بالخدمة “حساب ضامن”.
  4. بعد إتمام عملية المبايعة، يتم تحويل قيمة المركبة، من قبل حساب الوسيط “حساب ضامن” إلى البائع.

نقل ملكية المركبات عبر أبشر

أما ما يخص عملية نقل ملكية المركبة عبر أبشر، يجب توافر عدد من المتطلبات والمستندات لدى البائع والمشتري.

  1. يجب أن يكون للبائع والمشتري حساب شخصي على منصة أبشر.
  2. يجب أن تتراوح قيمة المركبة بين 500 و مليون ريال.
  3. يجب سريان رخصة السير للمركبة المراد نقل ملكيتها.
  4. وجود فحص دوري للمركبة ساري المفعول.
  5. يجب توفر تأمين للمركبة ساري المفعول
  6. سداد الرسوم الحكومية عبر نظام المدفوعات الحكومية (سداد) والتي تبلغ 150 ريالاً.
  7. عدم وجود مخالفات على كل من المشتري أو المركبة.
  8. يجب أن تكون حالة المركبة سليمة وغير موقوفة، أو محجوزة، أو مفقودة، أو مطلوبة.
  9. يمكن للمواطنين مبايعة المركبات من نوع “خصوصي” أو “نقل خاص”، أما المقيم متاح له مبايعة مركبتين “خصوصي” فقط.
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