خطوات سداد ثمن المركبة في خدمة مبايعة المركبات عبر “أبشر”

تواصل ـ فريق التحرير:

تعد عملية سداد ثمن المركبات إلكترونيا عبر منصة أبشر من أبرز الخدمات التي تقدمها، للمواطنين والمقيمين إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى.

وقد أعلنت المنصة عبر حسابها على وسائل التواصل “تويتر” خطوات تسديد ثمن المركبة، وهي تتلخص في الخطوات التالية:

قيام المشتري بدفع الرسوم الحكومية الخاصة بالخدمة عن طريق خدمة سداد. وجود تأمين مركبة باسم المشتري لإتمام عملية الشراء. تحويل المشتري لقيمة المركبة للحساب البنكي الوسيط، الخاص بالخدمة “حساب ضامن”. بعد إتمام عملية المبايعة، يتم تحويل قيمة المركبة، من قبل حساب الوسيط “حساب ضامن” إلى البائع.

نقل ملكية المركبات عبر أبشر

أما ما يخص عملية نقل ملكية المركبة عبر أبشر، يجب توافر عدد من المتطلبات والمستندات لدى البائع والمشتري.